L'executiva local del PDeCAT a Tossa de Mar dimiteix en bloc i es dona de baixa del partit

L'executiva local del PDeCAT a Tossa de Mar ha presentat la seva dimissió en bloc després de valorar els desacords entre la formació liderada per David Bonvehí i Junts per Catalunya. En reunió aquesta setmana, tant el president local, Josep Esteve, com la resta de l'executiva van acordar també donar-se de baixa del partit. Segons l'executiva, a banda dels líders locals també s'han donat de baixa uns 50 associats més a la ciutat, sobre un total de 70. En un comunicat, els dimissionaris han assegurat que "bona part" de l'executiva i alguns afiliats s'han sumat al projecte encapçalat per Carles Puigdemont.

Esteve ha encoratjat a tots els associats a "retrobar-se per aconseguir la independència de Catalunya" i els ha agraït la feina feta.