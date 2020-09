La COVID-19 ajorna «sine die» la consulta sobre la continuïtat dels correbous a Vidreres

El 2 de setembre del 2019 un toro va acabar mort a trets a mans de la Policia Local de Vidreres. L'animal va saltar la tanca del recinte on s'estava celebrant el correbous de la Festa Major ferint una vintena de persones que estaven assegudes a la graderia i creant un debat al municipi sobre la continuïtat d'aquesta activitat. Un any més tard, els ciutadans esperen que la pandèmia de la covid-19 afluixi i els permeti celebrar la consulta que desveli el misteri: continuaran els correbous a Vidreres?

Ara per ara, Vidreres és l'únic municipi de la província que manté els correbous. A Catalunya hi ha més d'una vintena de localitats on se celebra aquesta activitat, especialment a la província de Tarragona. En l'àmbit polític, la situació dels correbous és una qüestió ambivalent al Parlament. El 28 de juliol del 2010 es va aprovar la Llei que prohibeix en la seva totalitat les corrides de toros –68 vots a favor, 55 en contra i 9 abstencions– però uns mesos més tard, 22 de setembre de 2010, els mateixos grups polítics que s'havien escudat en la crueltat animal per prohibir les corrides, votaven a favor de la continuïtat de les festes tradicionals amb bous a Catalunya –114 vots a favor, 14 en contra i 5 abstencions– de manera contundent. En pocs mesos l'argumentari polític va passar de la «crueltat animal» a un «espectacle cultural únic». En els darrers anys, però, l'oposició als espectacles amb animals ha crescut i la pressió del sector animalista s'ha fet notar cada vegada més amb la creació d'associacions i entitats que reclamen l'aturada d'aquests espectacles.



Consulta ajornada sine die

El 15 de març era la data que l'Ajuntament havia fixat per preguntar als vidrerencs si volien correbous a Vidreres. La covid-19, però, va anul·lar els plans de l'equip de govern (JxCat), que segueix esperant que la pandèmia els permeti fer la consulta. «Hem de trobar una data i, de moment, no n'hi ha cap sobre la taula», explica Jordi Camps, alcalde de Vidreres. El batlle concreta que per tornar a engegar el procés cal esperar que la «covid-19 ho permeti» i afegeix que «nosaltres voldríem fer la consulta com més aviat millor, però ara mateix per engegar el procés i coordinar-nos amb la Generalitat tardaríem entre tres i quatre setmanes i amb els contagis que hi ha, és impossible».

Des de l'oposició, la portaveu d'ERC, Anna Clapés, apunta que «tot està aturat» i critica que durant la pandèmia «les pancartes a favor del sí no es van despenjar». Més crític és el seu company a l'oposició, Jesús Becerra (PSC), que expressa que «no en sabem res des de la comunicació oficial de la suspensió de la consulta». El regidor apunta que «fer-ho telemàticament seria inviable, però si la pandèmia afluixa, potser és viable fer-ho al març, passat l'hivern». Per Becerra una cosa és clara: «Si no hi ha referèndum, s'ha de mantenir la suspensió del correbous».

La portaveu de l'Associació Vidreres per la Defensa Animal (AVDA), Meritxell Arias, explica que fa 15 dies es van reunir amb l'Ajuntament per parlar sobre el tema: «Ens van convocar per proposar dates però pensem que ara mateix no és el millor moment. Tal com està tot plegat, amb els contagis que hi ha, els recursos s'han de destinar a altres coses». Arias també critica que «fins fa una setmana» es podien veure les pancartes de «Junts pel poble, vota sí!», a favor de la continuïtat de l'activitat, i assegura que «no els ha interessat treure-les».

Enguany, l'allau de suspensions i cancel·lacions d'actes també ha afectat la Festa Major de Vidreres, que s'havia de celebrar del 3 al 7 de setembre. El 13 d'agost, l'entitat que organitza els correbous al municipi, l'Associació dels Correbous de Vidreres, va fer un comunicat a Facebook confirmant que enguany no se celebrarien correbous, tot i que no s'havia pogut celebrar el referèndum: «Hem esperat fins a darrera hora, encara que era d'esperar per l'actual situació sanitària. Oficialment se suspèn el Correbous de Vidreres i les festes majors 2020. Més endavant anirem informant de l'actualitat que envolta la nostra festa».



Hi haurà més correbous?

La plataforma Stop Correbous, que engloba una desena d'entitats animalistes, espera que s'aturi definitivament aquesta activitat. La plataforma es va crear després de l'accident de Vidreres i, tal com detallen en la seva pàgina web, tenen per objectiu aconseguir que es redacti una proposició de llei que posi fi a aquestes activitats.