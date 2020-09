Blanes pateix una plaga de mosca blanca que afecta un cactus invasor

Figueres de moro afectades per la mosca blanca.

L'Ajuntament de Blanes va informar ahir que la plaga de mosques blanques que està afectant el municipi no té conseqüències per a salut de les persones, però sí per a una espècie de cactus. Segons el consistori, aquest insecte està atacant les figueres de moro, un tipus de cactus que prolifera en els penya-segats que voregen la costa i que abunda a Blanes, motiu pel qual la plaga està causant molèsties als veïns.

El cicle vital de la caparreta vermella comença amb la posta d'ous sobre la planta. Després d'eclosionar, apareixen les nimfes, que es poden reconèixer clarament pel seu color vermell intens. En aquest estadi s'inicia la producció d'uns filaments blancs semblants al cotó fluix, uns filaments que acaben cobrint la planta, i finalment quan fan la muda arriben a la seva fase adulta, coincidint amb el període estiuenc. Llavors es transformen en femelles els mascles, que tenen un aspecte més llarg i ales. L'Ajuntament va assegurar que actualment no hi ha mesures de tractament eficaces per erradicar la mosca blanca, i que la Generalitat «no ha considerat necessari» promoure cap tipus de control davant l'extensió de la plaga, perquè afecta una espècie invasora.