L'acusat de matar un italià a Lloret fa tres anys demana la llibertat per tercera vegada

El presumpte autor material de la coça que va matar un jove italià fa tres anys en una discoteca de Lloret de Mar tornarà a demanar avui la llibertat condicional davant del jutge. Ho farà per tercera vegada i després d'estar tres anys en presó provisional, comunicada i sense fiança.

Així ho va confirmar ahir l'advocat Joaquim Boadas, que representa la discoteca St. Trop' on es van produir els fets. Segons va detallar Boadas, Rassoul Bissoultanov ja ha sol·licitat poder obtenir la llibertat condicional en dues ocasions: abans i durant el confinament per evitar la propagació de la covid-19, al·legant que no existia risc de fuga. En tots dos casos, se li va denegar. Aquesta tercera petició tindrà lloc avui a l'Audiència Provincial de Girona.

Respecte a la data per a la celebració del judici, encara no ha estat fixada, tot i que els fets es van produir ja fa més de tres anys. Una demora que, segons Boadas, es podria deure a les nombroses diligències exteriors que s'han hagut de realitzar, tenint en compte que l'acusat és d'origen txetxè, amb nacionalitat russa i resident a França, i la víctima, de nacionalitat italiana.

Concretament els fets van tenir lloc el dia 12 d'agost del 2017. Aquella nit, el jove italià Niccolò Ciatti va sortir de festa amb els seus amics a la discoteca de Lloret per acomiadar les vacances estivals abans de tornar a la seva ciutat natal, Scandicci (Florència). En el local, però, tres joves -que aleshores tenien 20, 24 i 26 anys- van apallissar el jove, que va rebre una coça de peu mortal al cap. Ciatti va morir al cap de poques hores a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Respecte als agressors, van ser detinguts aquella mateixa matinada en el passeig Marítim pels Mossos d'Esquadra. Durant la seva declaració als jutjats de Blanes, Bissoultanov -que és un expert en lluita lliure- va explicar entre llàgrimes que en el moment dels fets anava begut i drogat i que «no ho volia fer, que no volia matar-lo». Després de declarar, el jutge va decretar presó provisional i sense fiança.

Els altres dos implicats en l'agressió, en canvi, van quedar en llibertat. Un d'ells, sense cap restricció perquè tot apuntava que ni tan sols es trobava en el lloc dels fets en el moment de l'agressió. Per l'altre, que sí que hauria participat en la baralla, el jutge va dictar la prohibició de sortir del territori Schengen.

En el cas, la família del jove que va morir i el St. Trop' es presenten com a acusació particular en la causa, mentre que la Fecasarm, Spain Nightlife i l'Ajuntament de Lloret ho fan com a acusació popular. «Considerem que es tracta d'un delicte d'assassinat i no d'un homicidi i demanarem una pena d'entre 15 i 20 anys de presó», va precisar l'advocat del local d'oci nocturn de Lloret, qui va recordar que tant la Fecasarm com Spain Nightlife es van presentar com a acusació perquè «entenen que aquest succés afecta la imatge de l'oci nocturn en àmbit internacional».