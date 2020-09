L'escola de Riudellots tindrà per primer cop un conserge

L'escola de Riudellots començarà el curs la setmana vinent, comptant per primera vegada amb un conserge. Segons va informar ahir l'Ajuntament, aquesta plaça de nova creació, pretén donar més i millor servei a l'equipament, les famílies i el personal docent.

Després d'un procés de selecció, el conserge s'incorporarà en un moment clau per l'escola on els protocols d'actuació per fer front a la covid-19 estaran molt presents. L'escollit, en Lluís, podrà ocupar aquest lloc durant un període màxim de tres anys.

La creació d'una plaça de conserge era una demanda de les famílies que respon al creixement de l'escola així com de les necessitats per atendre.