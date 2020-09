Augmenten les ocupacions conflictives a la comarca arran de la crisi de la COVID

Persones vinculades al negoci de la droga, que generen problemes veïnals i que punxen l'aigua i la llum. Aquest és el perfil dels ocupes que més està augmentant a la comarca de la Selva, sobretot, arran de la crisi sanitària generada per la covid-19.

Així ho va explicar el president del Consell Comarcal de la Selva (CCS), Salvador Balliu, al president de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Lluís Solé, durant una reunió que van mantenir dilluns a la tarda per parlar de la situació en la qual es troba la comarca. «Actualment, les ocupacions conflictives són el principal motiu de preocupació dels nostres municipis que viuen el problema amb impotència», va assenyalar Balliu.

En aquest sentit, el president de l'ens selvatà va explicar ahir que han detectat que s'ha produït un increment d'aquesta classe d'ocupacions arran de la crisi sanitària i que durant el confinament obligatori, algunes persones van aprofitar per ocupar cases de grans dimensions, sobretot de les urbanitzacions. «Es tracta de persones que no tenen cap necessitat d'ocupar, i la majoria dels quals tenen plantacions de marihuana en els habitatges ocupats i condueixen vehicles d'alta gamma», va dir Balliu, qui va afegir que l'augment s'ha notat principalment a les localitats costaneres de Lloret de Mar i Blanes. «Sabem d'una persona que va ocupar un apartament de Lloret per poder anar-hi de vacances», va indicar el president del Consell, qui va afegir que, tot i ser un cas «anecdòtic» representa molt bé el tipus d'ocupacions que estan «proliferant» en aquesta comarca. «El problema és que la majoria dels ocupes van ben assessorats i saben com han d'actuar», va criticar el president del CCS

Balliu, però, també va voler precisar que són conscients que existeixen molts tipus d'ocupacions i, que quan es tracta de casos que requereixen la intervenció de serveis socials o es tracta de famílies o gent gran en una situació desesperada, des del Consell són «els primers a atendre'ls».

El problema, segons Balliu, és que la llei és la mateixa per a tots els casos, quan no tenen res en comú. «No és el mateix una família amb fills menors que ocupa per necessitat o una altra que ho fa com a negoci, punxant l'aigua i l'electricitat i generant problemes de convivència amb els veïns que sí que compleixen la normativa», va especificar el màxim dirigent de l'ens comarcal.

Uns problemes davant els quals els ajuntaments no hi poden fer res, tot i ser els que acaben rebent les queixes dels veïns afectats que se «senten desprotegits». «Ens sentim molt impotents, perquè no podem actuar de cap manera i patim la inacció de la justícia», va criticar Balliu, qui va afegir que «si s'ha de canviar la llei, que es faci».

En aquest sentit, des del Consell apunten que les zones més afectades per les ocupacions conflictives són les urbanitzacions i, principalment, les de: Maçanet, Vidreres, Caldes de Malavella, Riudarenes i Sils. «A Caldes tenim detectades 36 ocupacions», va puntualitzar Balliu, qui també és alcalde d'aquesta localitat.



Altres temes tractats

Aquest, però, no va ser l'únic tema que es va tractar a la reunió amb ACM, sinó que també es va aprofundir en les conseqüències de l'estat de l'alarma, el confinament i la crisi generada per la covid-19 a la comarca i en el turisme i sobre l'atur, les altres grans preocupacions dels municipis selvatans.

Sobre la trobada, Balliu va destacar que el màxim responsable de l'ens municipalista es va posar a disposició del Consell per treballar conjuntament en la problemàtica de les ocupacions i la resta de preocupacions de l'ens comarcal. A la reunió també hi van assistir la secretària general de l'ACM, Joana Ortega, així com l'alcaldessa d'Anglès, Àstrid Desset.