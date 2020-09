Vilobí d'Onyar manté la Festa Major en suport a la cultura

Vilobí d'Onyar celebrarà la Festa Major del 10 al 13 de setembre, tot i la crisi sanitària generada per la covid-19 i com a mesura per donar suport a la cultura. Segons va informar ahir l'Ajuntament, a diferència de la majoria de municipis de la comarca, tiraran endavant la celebració perquè consideren que des de les institucions públiques «no hem de donar l'esquena» a la cultura, que és «un dels sectors més castigats per la pandèmia».

En aquest sentit, des del consistori van assegurar que se seguiran «escrupolosament» les recomanacions de seguretat de les autoritats sanitàries. «Entenem que cultura i seguretat no són incompatibles», van reivindicar a través d'un comunicat en el qual van especificar que la decisió la van prendre després «d'una llarga reflexió».

Respecte a la programació, l'Ajuntament va avançar que se centrarà en una sèrie d'actes en els quals es controlarà l'accés, les distàncies de seguretat i es portarà un registre d'assistència. A més, per primer cop es cobrarà una entrada simbòlica per algunes de les activitats».Hi haurà en tot moment personal de l'organització vetllant per a que no hi hagi cap descuit, així com acomodadors encarregats de garantir que les distàncies siguin les correctes, entre moltes d'altres mesures.