Intercepten una furgoneta amb 160 quilos de marihuana a Vilobí

Els Mossos d'Esquadra van interceptar el passat 1 de setembre una furgoneta carregada amb 160 quilos de marihuana a Vilobí d'Onyar. Segons va informar el cos policial, els fets van tenir lloc cap a dos quarts de set de la tarda a la carretera N-156 al seu punt quilomètric 0,5 al terme municipal de Vilobí, on els agents estaven fent un control del trànsit. Els agents van veure passar una furgoneta, que es dirigia a l'autopista AP-7, i immediatament van notar una forta olor de marihuana.

Per aquest motiu, la patrulla va seguir el vehicle i el van aturar al quilòmetre 76 de la mateixa autopista, dins el terme municipal de Vilobí d'Onyar. Després d'identificar el conductor, els agents van escorcollar la furgoneta i van poder comprovar que a l'interior hi havia 160 kg de plantes de marihuana tallades i distribuïdes en diverses bosses de plàstic com les que utilitzen les empreses de construcció.

Els Mossos van detenir el conductor del vehicle, un home, de 26 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Mataró (Maresme), com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. El detingut, que té antecedents, va passar a disposició judicial, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.