Polèmica a Viladrau pel projecte de construcció de nous pous d'aigua

Nova polèmica a Viladrau pel projecte de prospecció de nous pous per millorar l'abastament d'aigua al municipi. Si fa unes setmanes sorgia una plataforma per denunciar els sorolls de la fàbrica Liquats Vegetals que pateixen veïns de la zona i reclamar mesures correctores, ara n'ha sorgit una de nova relacionada amb l'aigua i la construcció de nous pous per part de la mateixa empresa.

Plataformes ecologistes com el Grup de Defensa del Ter o Salvaguarda Montseny han denunciat a través de les xarxes socials la voluntat de Liquats Vegetals de construir «28 pous i extreure fins a 400 milions de litres per any a l'explotadíssim Montseny», alertant del risc ecològic a la Riera Major que hi ha a la zona. També reclamen més transparència i informació.

Actualment el projecte està en fase d'exposició pública i el termini acaba avui. Concretament, l'estudi d'Impacte Ambiental per la concessió d'explotació d'aigües subterrànies per a ús industrial de Liquats Vegetals.

Per la seva part, l'empresa va precisar ahir que el projecte no preveu construir 28 pous sinó 28 punts de prospecció a una finca privada per determinar si algun d'aquests és l'idoni per fer-hi un pou per a la fàbrica.

En cas que les autoritats competents hi donin llum verda, el que es faria seria estudiar durant un temps la seva viabilitat, tenint en compte factors com ara que hi hagi prou aigua i que no perjudiqui el cabal ecològic de rieres properes.

D'altra banda, des de Liquats Vegetals va destacar que porten treballant des del 2013 amb l'Ajuntament de Viladrau per millorar l'abastament d'aigua i la xarxa. L'empresa, dedicada a l'elaboració de begudes vegetals, utilitza importants quantitats d'aigua de la xarxa pública per als processos d'elaboració.



Resposta del consistori

Des del consistori, lamenten que s'hagi creat una polèmica «interessada» sobre aquesta qüestió tot dient que s'ha «buscat intencionadament desinformar via xarxes socials».

A través d'un comunicat, asseguren que l'equip de govern (Independents Viladrau) segueix treballant en el full de ruta exposat en la darrera taula de l'aigua que passa per la «reconstrucció d'aiguaneixos per l'optimització de recursos hídrics i l'estudi d'un pou auxiliar a la Bassa de Puigdot en substitució del que hi havia previst al Castanyer de les 9 Branques».

I subratllen que des del consistori no s'està treballant en cap més projecte, que el de Liquats Vegetals no té encara el vistiplau de les instàncies superiors i que caldrà esperar els seus dictàmens.