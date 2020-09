Caldes ha interposat 18 denúncies per abocaments il·legals des del gener

Des de principis d'any, la policia de Caldes de Malavella ja ha interposat 18 multes de 300 euros cadascuna per a realitzar abocaments il·legals. Així ho va confirmar ahir l'alcalde del municipi, Salvador Balliu, qui va precisar que justament ahir se'n va produir un altre i que no se'l va enganxar amb les mans a la massa per pocs minuts. «És continu tot i que hem ampliat l'horari de la deixalleria, hem instal·lat molts contenidors de recollida selectiva i fem controls de vigilància», va lamentar el batlle.

En aquest sentit, Balliu va especificar que entre els residus llençats incívicament, els més habituals són: els matalassos, els mobles, electrodomèstics, material de construcció i, fins i tot, uralita. «I no és només en el poble», va puntualitzar l'alcalde, precisant que Caldes és un municipi molt extens i que apareixen abocaments en boscos, camins i urbanitzacions. «Algunes són persones del poble, però d'altres són gent de fora que venen a llençar els residus aquí», va afegir. Uns abocaments que el batlle va assegurar que suposen un 10% del pressupost que es destina a la recollida de residus i que «encareixen molt» el preu a pagar.

Per tot plegat, i tenint en compte que l'incivisme se segueix produint, l'Ajuntament ha decidit canviar el model de recollida de residus cap al porta a porta, juntament amb Sils i Hostalric. De fet, la campanya per informar els veïns d'aquest canvi es va iniciar el passat mes de març, però es va haver d'interrompre a causa del confinament obligatori a causa de la covid-19. Per això, la campanya es va reiniciar el passat mes de juny i s'explica que el canvi es fa per la protecció del medi ambient, per les noves normatives i per l'increment de costos. Està previst que estigui implantat el febrer.

Amb el porta a porta cada llar és responsable de deixar els residus ben separats a la porta de casa i com a mínim un dels cubells porta un xip electrònic que l'identifica. «Així podrem saber qui són els que no llencen els residus com toca», va assenyalar Balliu. i continuarem treballant per mantenir Caldes net i fent que es respecti el medi ambient.