Lloret farà arranjaments a la Pere Torrent per evitar que es filtri aigua en un aparcament

L'Ajuntament de Lloret de Mar té previst realitzar arranjaments a la plaça Pere Torrent per tal d'evitar que l'aigua de la pluja es filtri al pàrquing municipal que hi ha a sota. Segons va explicar el regidor d'urbanisme, Albert Robert, el problema de goteres ja existia, però es va «agreujar» amb la remodelació que es va fer a la plaça. «Durant l'actuació es va impermeabilitzar tota la zona, de manera que quan ha plogut, l'aigua no s'ha pogut filtrar a la terra i ha trobat una altra sortida en un mateix punt del pàrquing», va puntualitzar Robert, qui va recordar que, anteriorment, ja hi havia goteres.

Per això, la intenció del consistori és fer un contracte menor d'uns 8.000 euros per poder foradar, canalitzar i reconduir l'aigua de la pluja cap als pluvials. Uns treballs que calculen que duraran un mes i mig. Tot i això, l'edil va advertir que per posar fi al problema de les goteres caldria obrir tota la plaça i els carrers del voltant i impermeabilitzar-ho tot.

Robert també va precisar que durant la reforma de la plaça es va veure que el gruix del ciment era inferior al projectat i, que per aquest motiu, es va haver d'apuntalar i «grapar» el sostre del pàrquing per «garantir l'estabilitat de la plaça». «Les esquerdes de les columnes ja hi eren. No existeix cap perill», va assegurar l'edil lloretenc.

A finals d'agost, el grup municipal de Lloret En Comú-Podem va denunciar el mal estat en el qual es troba l'aparcament situat sota la plaça Pere Torrent. A través d'un comunicat, la formació va criticar que els problemes de filtracions s'havien «agreujat» amb la remodelació feta a la plaça. Per aquest motiu van exigir a l'equip de govern (JxCat, no adscrits i ERC) que resolgues la situació «de manera immediata». A més, també van denunciar que l'existència de puntals «genera inseguretat als veïns que volen aparcar-hi el cotxe».

Les obres de la plaça Pere Torrent es van iniciar el maig del 2019 i han tingut un cost de 825.037,47 euros.