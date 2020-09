Laura, la lloretenca que va emocionar Isabel Pantoja: "Ets del millor que he escoltat mai"

Una noia de 14 anys de Lloret de Mar, Laura Gibert, va ser una de les grans protagonistes del primer programa de talent infantil Idol Kids que emet Telecinco els dilluns a la nit. La jove va interpretar el tema 'Jealous' de Labrinth que va dedicar a la seva mare que va morir fa dos anys a causa d'un càncer. La seva interpretació va emocionar Isabel Pantoja que forma part del jurat del programa -dirigit per Jesús Vázquez- juntament amb la cantant Edurne i el DJ i productor musical Carlos Jean. Tot i que el públic va demanar que se li concedís el tiquet daurat que la portaria directament a la final, finalment el jurat va decidir que passés als quarts de final.



Quan es va presentar davant el jurat, Isabel Pantoja li va preguntar a qui li anava a dedicar l'actuació. "A la meva mare, que lamentablement va morir fa dos anys", va explicar Laura, deixant totalment commocionada la cantant. La mare de Laura va morir de càncer després d'una lluita de dos anys. Ellai el seu pare van relatar a el programa com l'havien viscut en un testimoni colpidor. Però la participant de 'Idol Kids' vol recordar a la seva mare somrient. Per a ella, la seva actuació era un homenatge cap a ella. "Et desitjo que aquesta nit sigui de les més boniques de la teva vida", li va dir Isabel Pantoja després de la seva confessió.



"La música té la capacitat de fer-nos somiar desperts. Jo estic despert i estic somiant amb la teva actuació", va valorar el jurat Carlos Jean. Per la seva banda, Edurne va lloar el seu talent. I Isabel Pantoja va tornar a emocionar-se. "Jo sóc la ploranera de el grup. Ells parlen molt bé anglès però jo no. M'has fet plorar cantant en anglès. Ets del millor que he sentit en la meva vida", va assegurar.





En aquest enllaç pots veure la seva actuacióhttps://www.telecinco.es/idolkids/isabel-pantoja-emocionada-laura-madre-cancer_18_3007470350.html