L'Ajuntament d'Arbúcies atura 43 desnonaments en només cinc anys

El setembre de l'any 2015, Arbúcies es va declarar Vila Lliure de Desnonaments. Des de llavors, i quan es compleixen cinc anys d'aquella decisió, l'Ajuntament ja ha aconseguit aturar 43 desnonaments, la majoria dels quals afectaven famílies amb fills menors d'edat al seu càrrec.

L'última, el dimarts passat. «Es tracta d'una família amb dos fills menors que fins al març treballaven, però que amb la covid han perdut la feina i ja no podien afrontar el lloguer», explica el regidor d'Atenció i Serveis a les Persones, Jaume Salmeron, qui s'encarrega de supervisar cada expedient. «Hem aconseguit demostrar la seva vulnerabilitat i un lloguer social per als pròxims set anys», afegeix l'edil.

Dels 43 casos de desnonaments aturats en aquest municipi de poc més de 6.500 habitants, en 18 d'ells es va fer dació de pagament, és a dir, la família que es vol desnonar entrega les claus de l'habitatge al banc i no han d'abonar el deute que tenien pendent. En 18 casos més, també es va fer dació de pagament però amb lloguer social, de manera que els afectats entregaven les claus però es podien quedar a l'habitatge pagant un lloguer adaptat a la seva situació socioeconòmica.

Pel que fa a la resta de casos, es tractava de persones que estaven de lloguer i que no podien afrontar el pagament de la quantitat que se'ls requeria. En aquests casos, el consistori va aconseguir que els condonessin el deute pendent i que els reubiquessin en un altre habitatge, propietat del mateix banc. «El lloguer social que se sol pagar és d'entre 180 i 250 euros», explica Salmeron qui assenyala que en dos casos, van aconseguir rebaixar aquesta xifra. «Un dels lloguers era de 72 euros al mes i l'altre, de 36 euros», recorda l'edil.

En aquest sentit, el regidor d'atenció a les persones relata que amb la crisi sanitària provocada per la covid-19, el confinament, i els ERTOs moltes famílies han passat «a no tenir res en pocs mesos». De moment, tenen dos casos més en via de resolució que són «conseqüència directa de la crisi socioeconòmica generada per la covid», lamenta Salmeron, qui apunta que, en els pròxims mesos, la situació podria empitjorar amb més famílies trobant-se en situació de vulnerabilitat.



Cens d'habitatges buits

Davant d'un cas de desnonament, l'Ajuntament d'Arbúcies activa el protocol d'atenció a les famílies afectades en coordinació amb l'àrea d'atenció a les persones, habitatge, governació i jutjat de pau.

Quan aquest protocol s'activa, serveis socials elabora un informe de vulnerabilitat; des d'alcaldia i la regidoria d'Atenció a les Persones s'envien cartes al jutjat demanant l'aturada del desnonament i s'obren negociacions amb els propietaris o les entitats financeres per intentar trobar la millor solució per a la persona o família afectada. «La prioritat és sempre aturar el desnonament i després, buscar una solució tenint en compte si es tracta d'un lloguer o una hipoteca o si hi ha menors implicats o no, entre altres aspectes», va explicar l'edil arbucienc.

Actualment, en aquesta localitat selvatana, es compta amb sis habitatges destinats a pal·liar problemàtiques relacionades amb l'habitatge. Cinc d'ells van ser cedits per entitats bancàries després d'arribar un acord amb el consistori. L'altre, és de propietat municipal i es destina a emergències socials.

En aquest sentit, l'edil va avançar que des del govern arbucienc ja estan treballant per aconseguir nou habitatges més abans d'un any. «Estem fent un cens d'habitatges buits per saber quants n'hi ha i de qui són propietat», precisa Salmeron, qui afegeix que esperen tenir-lo tancat el pròxim mes de gener. Amb el cens fet, la intenció del consistori és contactar amb els propietaris per poder negociar una cessió.

Pel regidor, aquests habitatges seran més necessaris que mai en els pròxims mesos que vindran i que -assegura- seguiran marcats per l'actual context de crisi social i econòmica. «Per sort, les famílies del poble saben que poden anar a l'Ajuntament i que els ajudarem», valora l'edil, qui recalca que per això és «molt important» que se segueixi aplicant el protocol d'atenció a les famílies afectades i «treballant» perquè Arbúcies segueixi sent una vila lliure de desnonaments.