Rescaten un veler avariat amb nou tripulants a bord a Blanes

Els equips d'emergències de Blanes van rescatar, el passat 5 de setembre, un veler que anava a la deriva amb nou tripulants a bord. Segons va informar ahir l'Ajuntament, els fets es van produir a quarts de cinc de la tarda quan el veler es va quedar sense motor quan navegaven a prop de Cala s'Agulla, davant la cala Treumal a la costa de Blanes.

Els tripulants van avisar a emergències que van activar Salvament Marítim al Centre Receptor d'Alarmes de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes. Mentre s'estava engegant l'operatiu, però, es va informar que l'embarcació «Salvamar Sirius» s'estava dirigint cap al punt d'emergència per coordinar i supervisar les tasques de rescat. Mentre la Policia Local i Bombers s'hi van adreçar per terra, Protecció Civil ho va fer amb la seva embarcació semirígida per mar. Va ser així com va poder comprovar que el veler amb problemes es trobava molt a prop de les roques de la costa.

Des de terra, Bombers van amarrar el veler a les roques per facilitar les posteriors maniobres que encara calia fer. Paral·lelament, es va afegir a les tasques de rescat la «Salvamar Sirius». Per la seva part, Salvament Marítim va fer arribar un cap –és a dir, una corda– a Protecció Civil Blanes perquè aquesta, al seu temps, pogués atansar-la fins al veler al tractar-se d'una embarcació amb major mobilitat. Feta aquesta maniobra, la Salvamar Sirius, va treure el veler de la zona perillosa on es trobava i el va remolcar fins al Club de Vela Blanes acompanyats de l'embarcació de Protecció Civil.

Els nou tripulants del veler van arribar sans i estalvis al Club de Vela Blanes, on va romandre l'embarcació que havien llogat des de Barcelona. Val a dir que les dificultats amb què es va trobar el veler les va provocar l'aturada del motor després de quedar-se sense hèlix, motiu pel qual es van quedar sense la possibilitat de propulsió.