Mor un home a Brunyola després de sortir de la via el tot terreny que conduïa

Un home ha mort aquest dilluns a la tarda a Brunyola (Selva) després de sortir de la via el tot terreny que conduïa. L'accident ha tingut lloc cap a tres quarts de sis al quilòmetre 1 de la carretera GIV-5334. Les causes per les quals el vehicle ha sortit de la carretera i ha caigut per un terraplè encara s'investiguen. La víctima, únic ocupant del tot terreny, era M. H. B., de 88 anys i veí de Santa Coloma de Farners. Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d'excarceració, i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).