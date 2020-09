Cs portarà a debat en el ple de Blanes els «problemes» dels ocupes

El grup municipal de Cs ha presentat una moció per al ple de Blanes per tal de debatre els «greus problemes» que generen els «ocupes» a la vila. En un escrit, el regidor Cristhian Ortiz, assegura que, actualment a Blanes, es produeixen ocupacions en segones residències amb «màfies» al darrere; en comunitats de veïns als quals se'ls «disparen» les despeses; o en pisos socials assignats a persones desnonades que han acudit a serveis socials. «Aquests són tres dels molts casos que els nostres veïns pateixen a Blanes on el govern local (ERC + Comuns) no està prenent mesures en l'assumpte», assegura l'edil taronja.

Per això, en la moció, el grup de Cs proposa ampliar el parc d'habitatges del municipi. «El govern de republicans i comuns no poden mirar a un altre costat i ser permissius amb aquest greu problema», afegeix Ortiz en el text que defensarà en el ple.