Mor un conductor de 88 anys en sortir de la via i caure per un terraplè a Brunyola

Un home de 88 anys va morir ahir després de sortir de la via dins el terme municipal de Brunyola. Segons va informar el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir cap a quarts de sis de la tarda quan, per causes que encara s'estan investigant, el tot terreny que conduïa l'home va sortir de la via i va caure per un terraplè en el punt quilomètric 1 de la GIV-5334, dins el municipi de Brunyola.

A causa de l'accident, el conductor i únic ocupant del vehicle va morir. Es tracta de M.H.B. de 88 anys i veí de Santa Coloma de Farners.

Fins al lloc del sinistre s'hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van fer tasques d'excarceració, i una ambulància i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquest accident, ja són 79 les persones que, de moment, han perdut la vida en accidents de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

A la demarcació de Girona, els darrers accidents mortals es van produir a finals de juliol. A la vila de Blanes, es va produir un accident mortal en via urbana després que una furgoneta xoqués contra un camió. Un sinistre que es va produir en una setmana especialment negre

El mes de juliol ha estat especialment negre a la província de Girona, on en sis dies -entre el 23 i el 29 de juliol- es van registrar quatre accidents de trànsit amb el resultat, de quatre defuncions.