Els serveis del consell comarcal estaran aglutinats en un únic local a finals d'any

Els serveis d'atenció al ciutadà del Consell Comarcal de la Selva (CCS) estaran aglutinats en un únic local de Santa Coloma de Farners a finals d'any. Així ho va avançar ahir el president de l'ens, Salvador Balliu, qui va explicar que l'obra per reformar l'equipament ja es troba en procés de licitació per un import d'1.231.249,39 euros (IVA inclòs) i un període d'execució de set mesos i set dies.

Situat a l'entrada de la capital selvatana des de Sils, l'equipament té una superfície de 1.578 metres quadrats i concentrarà els serveis de consum, habitatge, cadastre o gestió tributària -entre d'altres- que ara estan instal·lats en diferents locals i habitatges llogats de Santa Coloma.

Anteriorment, aquest local havia estat un concessionari de cotxes de la marca Renault i un basar. «És un local de planta baixa que es troba a peu de carretera i en el qual s'hi pot anar a peu, ja que es troba molt a prop del centre urbà», va remarcar Balliu qui va afegir que a la localitat, aquest equipament se'l coneix com el «Renault».

El procés per unificar els serveis d'atenció al ciutadà es va iniciar l'any 2018. En aquell moment, Balliu va explicar a Diari de Girona que la decisió d'unificar els serveis que gestiona el consell comarcal sorgia de la «necessitat», ja que aquest ens cada vegada havia d'assumir més tasques derivades pels ajuntaments, un fet que va suposar un increment de la plantilla. El desembre d'aquell any, el màxim dirigent del consell va puntualitzar que s'havia fet un contracte de lloguer per 20 anys i 3.000 euros mensuals i que la previsió era tenir-lo obert el maig de l'any 2019.

Un termini que no es va poder complir per «un problema d'uralita». «Es va detectar que tot el sostre està recobert d'uralita i calia treure-la», va explicar Balliu. Cal recordar que el fibrociment d'amiant, conegut popularment com a «uralita» és un material contaminant que inhalat pot provocar fibrosi dels pulmons (asbestosi) o diversos càncers. Unes tasques que en aquest cas van anar a càrrec del propietari però que -segons Balliu- van endarrerir molt els treballs que s'han de fer en aquest local, i per tant també, l'obertura de l'oficina.

Respecte a les tasques que s'hi han d'executar, en el projecte es detalla que caldrà retirar totes les instal·lacions existents i fer-ne de noves. Concretament caldrà: canviar tot el sistema elèctric i de sanejament, implementar mesures de seguretat i prevenció de riscos, instal·lar un sistema de telecomunicacions i ventilació, separar espais de treball o comprar mobiliari.