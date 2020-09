Un xofer begut xoca contra un cotxe que conduïa un jove drogat a Riudellots

Els Mossos d'Esquadra van denunciar, el diumenge passat, un conductor begut que va xocar contra un cotxe que portava un jove drogat a Riudellots de la Selva.

Segons va informar ahir el cos policial, els fets van tenir lloc cap a les deu de la nit del 13 de setembre a la carretera A-2 al seu punt quilomètric 705, on dos turismes van tenir un accident per encalç, sense haver-hi ferits.

En arribar al lloc, els agents van comprovar que el conductor causant del sinistre, un home de 41 anys, de nacionalitat ucraïnesa i veí de la mateixa població presentava símptomes evidents d'anar begut.

Per aquest motiu, se li va fer la prova d'alcohol, l'home i va donar un resultat positiu de 0,54 mg/l, més del doble per sobre de la taxa màxima permesa, que en aquest cas era de 0,25 mg/l. Per aquest motiu es van obrir diligències penals.

Pel que fa a l'altre conductor accidentat, un jove de 19 anys, de nacionalitat romanesa i veí de Lloret de Mar, els Mossos van comprovar que en la prova de drogues donava positiu en cocaïna, motiu pel qual també va ser denunciat administrativament.

El conductor causant de l'accident, que no tenia antecedents, va quedar citat i haurà de presentar-se davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners quan sigui requerit.