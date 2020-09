Arrenca la reparació dels danys causats pel «Gloria» a la carretera del pantà de Susqueda

La companyia elèctrica Endesa va iniciar ahir la reparació dels danys causats a principis d'any pel temporal Gloria a la carretera que va fins al pantà de Susqueda. Segons va informar l'empresa, l'obra compta amb un pressupost de 440.000 euros que aporta íntegrament la companyia i es farà en dues fases.

La primera ja es va iniciar el mes passat una vegada obtinguts els permisos administratius i consisteix a: refer el mur de protecció que es va emportar el riu Ter i farcir de material l'esvoranc ocasionat per l'aigua. Uns treballs que està previst que acabin la primera setmana d'octubre.

Respecte a la segona fase, començarà a partir de la segona setmana d'octubre i consistirà a: adequar el vial ja existent i instal·lar la senyalització definitiva, amb l'objectiu que tot quedi enllestit abans que acabi l'any. El pas del temporal a finals de gener va provocar un augment de cabal del riu Ter que va malmetre 240 metres longitudinals de carretera.

Després del temporal, l'empresa, que és propietària d'aquest vial de doble sentit, en va restringir la circulació per motius de seguretat. Una situació que va provocar la indignació d'alguns veïns de la zona i que va portar l'Ajuntament d'Osor a denunciar públicament que una trentena de veïns de Sant Miquel de Maifré -entre els quals la comunitat terapèutica per a drogodependents de la Fundació Font Picant- havien quedat «aïllats». Uns dies més tard, Endesa va habilitar, de manera temporal, el vial perquè fos transitable per a la gent de la zona i els treballadors de la presa amb senyals de trànsit i diverses mesures de seguretat.

Obligat a facilitar el pas

El vial entre el Pasteral i la presa de Susqueda és una via privada, de la qual n'és titular Endesa Generació, i que permet l'accés a les instal·lacions de Pasteral I i Susqueda. El vial està obert al públic perquè el concessionari dels aprofitaments hidroelèctrics està obligat a facilitar el pas als municipis que ja existien abans de la construcció dels dos salts. Els municipis que han d'utilitzar aquesta carretera són: Susqueda, Osor, Sant Martí Sacalm, el Pasteral i Amer.

A més d'aquestes poblacions, el vial també l'utilitzen empreses instal·lades entre el Pasteral i Susqueda després de la construcció dels aprofitaments, com la Cantera Àrids Ribas, la Cantera Àrids i Porfids, Hipra, i la Fundació Font Picant d'Osor. A més, també és molt utilitzada pels turistes que visiten la presa, alguns municipis de la comarca de la Selva i els entorns naturals dels embassaments.

D'altra banda, i amb relació a aquesta carretera, Endesa va avançar ahir que es troba en converses amb diferents administracions perquè el Consell Comarcal de la Selva i el Consorci del Ter puguin desenvolupar, amb l'ajuda de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), un Pla d'usos del Ter. Un pas indispensable perquè en un futur, aquesta carretera de doble sentit es pugui cedir a la Diputació de Girona.