Els veïns de Fenals i Santa Clotilde donen 8.500 euros a Càritas

El president de l'Associació de Veïns de Fenals i Santa Clotilde, Ramon Hernández, va lliurar ahir un xec de 8.500 euros a la presidenta local de Càritas, Lucía Echegoyen, perquè els destinin al Centre de Distribució d'Aliments. Segons va explicar Hernández, aquesta donació l'han fet amb els 2,5 euros que cada any, les famílies destinen a les festes de barri. «La solidaritat dels veïns ja ha fet possible recaptar aquests 8.500 euros», va valorar el president de l'entitat, que va afegir que també es destinaran uns 1.200 euros a l'AMPA de l'institut de Sant Quirze «que ens ho varen demanar per ajudar a l'adquisició de llibres».

Actualment el Centre de Distribució d'Aliments atén 400 famílies de Lloret de Mar.