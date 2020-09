Blanes fa una neteja del fons marí després d'un any i recull 100 quilos de deixalles

El fons marí de l'entorn natural de la Roca de Sa Palomera ha estat l'escenari aquest divendres al matí d'una neteja per recollir-hi les deixalles que s'hi acumulen. Ha estat la primera que s'ha pogut fer després del confinament i l'anterior va ser el 8 de setembre de l'any passat. La covid-19 ha provocat que fins ara no s'hagi pogut plantejar aquesta acció, que s'ha realitzat seguint les mesures de seguretat que marquen les autoritats sanitàries per prevenir la propagació del coronavirus. Organitzada per l'Ajuntament de Blanes a través del Servei de Medi Ambient i Protecció Civil del municipi, la neteja ha acabat amb 100 quilos de deixalles recollides.

La neteja ha comptat amb la implicació de deu voluntaris, bussejadors professionals de 'Blanes SUB'.

Els submarinistes s'han capbussat als dos costats de la platja de Sa Palomera, on s'hi solen acumular un gran nombre de deixalles a causa de la confluència de corrents marins. L'acció s'ha fet coincidir amb la setmana de 'Let's Clean Up Europe', una acció comuna per conscienciar sobre els residus que es llencen de manera incontrolada a la naturalesa.

La jornada matinal –s'ha fet entre les vuit i les deu del matí- ha aconseguit reunir un total de 100 quilos de deixalles. Pel que fa al tipus de material recollit, els bussejadors han pogut comprovar que la covid ha provocat que hi hagi un nou tipus de residus: guants i mascaretes. Entre els objectes inusuals que s'han recollit hi ha una ampolla de whisky quasi plena i un test PCR. Tot i això, la major part de material han estat els habituals: tovalloletes, compreses, bolquers, llaunes, hams de pesca o flors de plàstic.

Per recolzar l'acció dels deu submarinistes, hi ha hagut quatre persones a la vora del mar que anaven recollint les xarxes amb deixalles conforme s'anaven recollint i s'anaven abocant per fer-ne la selecció, destriar-les i abocar-les posteriorment allí on tocava.

L'objectiu ha estat poder recollir aquell tipus de deixalles en un espai on les neteges diàries de les platges de Blanes no hi poden arribar. A diferència d'anteriors ocasions, no han cobert la superfície de la platja, en seguiment de les mesures de seguretat marcades per la covid. Per això, no han fet difusió de la neteja fins que ha tingut lloc i no han promogut que els banyistes intervinguessin ajudant a fer la selecció de les deixalles recollides.

La darrera vegada que es va fer una neteja a la platja va ser el 31 de gener, amb més de 1.200 voluntaris que van pentinar la superfície de totes les platges del municipi, després de les devastadores conseqüències que havia tingut el temporal Gloria.

A Blanes, la setmana 'Let's Clean Up Europe' culminarà diumenge amb l'arribada de l'equip 'OceansCat'. Es tracta d'un equip de remers que sortirà aquest vespre de divendres des de Portbou i farà la travessia de tota la Costa Brava. Són 214 quilòmetres de distància que s'acabaran de cobrir diumenge al migdia, quan arribaran a Blanes, el seu destí. Al llarg de la travessia recolliran mostres per mesurar la presència de microplàstics, unes mostres que analitzarà la Universitat de Barcelona.