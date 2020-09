Malestar d'una AMPA de Santa Coloma pel canvi de càtering del menjador escolar

El càtering que se serveix a la llar d'infants El Tabalet de Santa Coloma de Farners s'ha convertit, en els darrers dies, en motiu de malestar i queixes per part de l'AMPA del centre. I és que enguany, i per primera vegada en més de 20 anys, el servei no el realitza el restaurant Can Gurt, sinó que durant dos mesos, ho farà l'empresa Scolarest.

A través d'un escrit, les famílies critiquen que el menjar que se serveix als seus fills «no té la mateixa qualitat que el que menjaven els infants fins ara» que era «local» i estava «adaptat el 100% a les seves necessitats». També lamenten que quan es va elaborar el plec de condicions per licitar el servei, el consistori no es posés en contacte amb ells per conèixer la seva «opinió» i que aquest plec «no garantia un menjar de qualitat ni proximitat».

D'altra banda, també critiquen que l'Ajuntament fes retirar una pancarta reivindicativa amb el missatge: «Amb l'alimentació dels nostres infants no s'hi juga! No Scolarest!» que van penjar a la rotonda de l'Ajuntament.

Unes crítiques a les quals s'ha afegit el grup municipal de la CUP que va més enllà i afirma que els requisits que s'exigia a Can Gurt per seguir prestant el servei eren «inusuals» per seguir mantenint «el preu i la qualitat del menjar» i que, per aquest motiu, van haver de retirar-se del concurs. A més la formació acusa l'equip de govern (JxCat, ERC i ISC-IdSelva) de contractar «unilateralment» a Scolarest en lloc de mantenir el restaurant local mentre es feia la nova licitació.



Versió de l'Ajuntament

Per la seva banda, l'alcaldessa, Susagna Riera va voler rebatre aquestes acusacions, explicant el motiu del canvi. Segons Riera, tot i que Can Gurt feia anys que realitzava el càtering i comptava amb la «satisfacció» de totes les parts implicades, enguany l'Ajuntament va haver de licitar el servei per complir amb la llei de contractes. «Per facilitar-los les coses, fins i tot vam licitar a part el servei de càtering i el de monitoratge, ja que aquest últim no el feien», explica la batllessa.

L'establiment local -assenyala- va guanyar el concurs i va presentar tota la documentació, però el primer dia de menjador -el 8 de setembre- se'ls va informar que, tal com contemplava la licitació, havien de netejar la cuina. «Ens van dir que no s'hi havien fixat, que no ho volien fer i que renunciaven al contracte», relata Riera, que puntualitza que des del consistori se'ls va «insistir molts cops» que no ho fessin, perquè una vegada renunciés a un concurs, ja no els pots tornar a contractar. «Ens va saber molt de greu, i més perquè ens ho van dir quan els menjadors ja funcionaven, però respectem la seva decisió», afegeix.

Per això, i davant la urgència, l'alcaldessa explica que van demanar assessorament al Consell Comarcal de la Selva que els van recomanar l'empresa Scolarest que s'ocupa d'altres centres escolars de la demarcació. «Vam demanar referències i ningú ens ha comentat res sobre que el menjar sigui de mala qualitat», assegura. De moment, aquesta empresa té un contracte de dos mesos, mentre el consistori decideix si fer un nou concurs públic o delegar les funcions al Consell Comarcal.

Respecte a la pancarta, Riera va precisar que la van fer retirar perquè el logotip que l'acompanyava era el de l'escola i enlloc s'indicava que el cartell fos de l'AMPA. «Semblava que el mateix Ajuntament criticava l'empresa que havia contractat», assegura la batllessa qui afegeix que una vegada van indicar amb retolador que el missatge era de l'AMPA, la van poder penjar «sense cap problema».

La llar d'infants El Tabalet és municipal i té alumnes des de quatre mesos fins a tres anys. A més de servei menjador, també ofereix aula d'acollida.