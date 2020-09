Un conductor atropella un jove a Fornells de la Selva, fuig i s'entrega hores després als Mossos d'Esquadra

Un conductor que ha fugit després d'atropellar un jove en un aparcament de Fornells de la Selva (Gironès) s'ha entregat aquest diumenge a la tarda als Mossos d'Esquadra. El telèfon d'emergències 112 ha rebut l'avís de l'atropellament cap a un quart de cinc de la matinada i fins al lloc s'hi han traslladat diversos efectius dels Mossos d'Esquadra, Bombers i el SEM. Els sanitaris han atès la víctima i l'han traslladat a l'hospital Trueta de Girona. El conductor ha fugit però hores després s'ha entregat als Mossos, on, segons la seva advocada Natàlia Frigola, ha quedat detingut per delictes de conducció temerària, lesions i omissió del deure de socors. Està pendent de passar a disposició judicial.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'atropellament a través del telèfon d'emergències 112 cap a un quart de cinc de la matinada. El SEM ha atès la víctima i l'ha traslladat a l'hospital Trueta de Girona. El suposat autor de l'atropellament ha fugit. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per localitzar el conductor del vehicle escàpol.

Aquesta tarda, segons explica la seva advocada Natàlia Frigola, el conductor s'ha entregat a la comissaria de Trànsit dels Mossos d'Esquadra a Girona. Allà, segons la lletrada, ha quedat detingut com a suposat autor de conducció temerària per excés de velocitat, lesions i omissió del deure de socors. Segons l'advocada del jove, l'atropellament ha tingut lloc en una zona on es feia botellon i el conductor ha fugit perquè s'ha espantat.

El conductor ha quedat detingut, pendent de declarar en seu policial i de passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona.