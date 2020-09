Conflicte obert entre la policia de Blanes i una discoteca per una suposada infracció

La nit del 28 de juliol del 2019, la policia de Blanes va aixecar una acta a la discoteca Essencia per «incomplir» la reducció horària que, unes setmanes abans, havia imposat l'Ajuntament. Una infracció greu que ha estat multada amb 1.501 euros. El problema, però, és que el local d'oci nocturn nega els fets, assegurant que la policia de Blanes va aixecar una acta «plena de falsedats» i que han estat víctimes de «l'assetjament, persecució i odi extrem» d'un agent.

En l'informe policial sobre aquella nit, s'exposa que dos agents es van personar a la discoteca a les sis de la matinada i que el local seguia «en funcionament» tot i que hauria d'haver finalitzat la seva activitat a tres quarts de cinc, a causa de la reducció horària imposada pel consistori el 12 de juny per acabar amb els aldarulls al barri dels Pins.

En el document, els agents també relaten la seva versió de com van succeir els fets cronològicament. Segons els policies, aquella nit es van apropar al local després de veure «llums estroboscòpiques» en funcionament des de l'exterior i, quan van voler entrar, van trobar la porta «tancada amb clau des de l'interior i amb la música funcionant». Un cop a dins, asseguren que van veure una parella a les escales que portaven consumicions i que quan van trobar el controlador d'accés, aquest «estava a la sortida d'emergència ubicada a la part més fonda del local» un fet que, asseguren, els va fer «suposar que les persones que ja no es van trobar a l'interior, les van fer sortir per aquesta porta».

A més, afirmen que a dins del local hi van trobar vuit persones de nacionalitat estrangera «amb consumicions a les mans» que els haurien explicat que estaven de vacances i que «no eren treballadors» de l'establiment, tal com asseguren des de la discoteca.

Tot plegat està recollit a la proposta de resolució sancionadora que va emetre a finals d'agost la Delegació Territorial del Govern a Girona -que és qui té competències per multar- a petició de l'Ajuntament de Blanes.



L'altra cara de la moneda

La versió dels responsables de la discoteca Essencia –la societat Blankemar Music SL– en canvi, és ben diferent. Segons els responsables del local, quan els agents van arribar, l'activitat ja havia finalitzat, els treballadors estaven netejant, la pista estava buida i la cabina del DJ, tapada amb una lona. En un escrit presentat a l'Ajuntament, asseguren que un dels agents va redactar una acta «totalment falsa», que estan sent víctimes de «l'assetjament, persecució i odi extrem» per part d'aquest policia que temen que pugui fer una altra actuació que es pugui «afectar greument en l'aspecte professional i personal» i que es puguin produir «represàlies».

«La música no estava funcionant, no hi havia clients i els llums estaven encesos», recalca el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'activitats Recreatives Musicals (Fecasarm), Joaquim Boadas, de la qual forma part l'establiment. Boadas també recalca que tenen gravacions de les càmeres de seguretat del local que «ho demostren».

En aquest sentit, els empresaris remarquen que el 25 de novembre del 2018, aquest mateix agent va «mentir» redactant que a les terrasses superiors «no existia ni ventilació ni finestres» i que també «és totalment fals».

Per tot plegat, Blankemar Music va demanar a l'Ajuntament que obrís un expedient disciplinari contra l'agent que encara no s'ha resolt. «Si no es resol, potser anirem als jutjats a denunciar l'agent per danys i perjudicis», indica Boadas. Respecte a la proposta de resolució de la Generalitat, Blankemar Music ja ha presentat al·legacions recordant que l'expedient es va incoar el 17 de gener del 2020, tot i que és del 2019, entre altres punts. «No podem entendre que se segueixi perseguint la discoteca partint d'una acta plena de falsedats», conclou Boadas.

Per la seva part, l'Ajuntament de Blanes va reiterar el seu suport absolut a l'actuació policial feta aquella nit.