Cultura en quarantena

e tornat un llibre a la Biblioteca Comarcal, a Blanes. Les mesures antivirus van fer impossible que ho fes dins els terminis establerts. L'havia anat a buscar a primers d'any i em va acompanyar durant el confinament. He pogut comprovar com, també, en qüestions culturals, encara estem lluny de la normalitat. Concerts, espectacles i festivals anul·lats, posposats o celebrats amb aforament reduït han estat el pa de cada dia durant l'estiu. Llibres i lectors han patit altres tipus de contratemps. Tot i que l'accés a les biblioteques s'ha anat normalitzant, l'altre dia em van fer dipositar el llibre dins una capsa, al costat d'altres llibres. «Han de passar 48 hores de quarantena abans de retornar-los al seu lloc», va explicar-me l'administrativa. Mai m'ho hauria imaginat: llibres en quarantena!

Com les biblioteques, hi ha moltes entitats i activitats culturals que segueixen funcionant en condicions complicades. Alguns exemples propers: a Blanes, el prestigiós Cor de Cambra Sota Palau fa mesos que no assaja. El seu local habitual és massa petit per a una activitat com el cant, en la qual, les gotes de saliva es projecten més lluny que quan parlem. També, des de fa mesos l'emblemàtic Esbart Joaquim Ruyra no pot assajar amb normalitat. Un altre col·lectiu que va aturar al mes de març els assajos del seu nou projecte és El Mirall Teatre. El conec prou bé. Fins al juliol, donat que la sala d'assajos municipal roman tancada, no va poder reprendre'ls. En un jardí particular, on l'aire lliure i les distàncies relativitzen el risc. L'estiu, però, no dura sempre.

Estic convençut que tant a la Selva com arreu de Catalunya, són moltíssimes les persones afectades, en l'àmbit artístic i de l'associacionisme cultural, per les mesures antivirus. Per això, crec, s'haurien d'endegar estratègies que permetessin reprendre les activitats encara que sigui amb limitacions. Consumir cultura és saludable. Conrear-la i ser-ne participant actiu ho és més. I en disciplines que comporten interrelació social com cantar, ballar, actuar... Molt més!

Els nens i joves tornaran a l'escola per no seguir perdent etapes de la seva formació. Els treballadors a la feina, perquè en lloc del virus no els mati la precarietat. I els milers de ciutadans que a Catalunya participen d'alguna entitat cultural haurien de poder retrobar-se amb els seus companys per no morir d'avorriment i tristesa. Caldrà imaginació i voluntat per mantenir viva la cultura de base. Fins que el virus es difumini (com va passar amb la grip del 1918) o que disposem d'una vacuna eficaç i segura.