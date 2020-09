Intenten arrencar un caixer automàtic de Caldes però acaben fugint perquè la grua els falla

Uns lladres han intentat endur-se un caixer automàtic de Caldes de Malavella (Selva), però han hagut de fugir a mig fer perquè la grua amb què volien arrencar-lo de la paret els ha fallat. Els fets han passat aquest dilluns cap a les quatre de la matinada a la sucursal del Banc Santander que hi ha a l'avinguda de Sant Maurici. Els lladres, tres en total, havien robat la grua en un taller proper, però quan han volgut estirar el caixer, el cable ha sortit de la guia i han optat per marxar. Per accedir al caixer, han trencat el vidre de la sucursal. L'intent de Caldes se suma a la llista de robatoris de caixers automàtics que han tingut lloc a la demarcació els darrers mesos. Els últims, a Serinyà (Pla de l'Estany) i Riells i Viabrea (Selva).

Cap a tres quarts de quatre de matinada, un veí de Caldes ha trucat a la policia alertant-los que uns lladres estaven intentant arrencar un caixer automàtic. L'home estava dormint, però el soroll que feien els lladres l'ha despertat. Quan ha mirat per la finestra, ha vist com tres individus, amb l'ajuda d'una grua, estaven intentant endur-se el caixer del Banc Santander que hi ha a l'avinguda Sant Maurici.

Els lladres, però, no han aconseguit el seu objectiu. Després de trencar el vidre de l'aparador per poder accedir al caixer, l'han volgut estirar amb la grua per arrencar-lo de la paret. I ha estat aleshores quan el cable ha sortit de guia.

Veient que no podrien endur-se'l, els lladres han optat per fugir en un cotxe. Han abandonat la grua allà mateix, que poc abans havien robat en un taller mecànic proper, i han marxat.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per intentar localitzar els lladres. La policia investiga si l'intent de robatori de Caldes pot tenir relació amb altres que hi ha hagut a la demarcació amb el mateix 'modus operandi', i sospiten que els pot haver comès un grup especialitzat.

A Serinyà i a Riells

A finals d'agost, uns lladres van arrencar el caixer de la sucursal de CaixaBank a Serinyà (Pla de l'Estany) amb un camió grua. El robatori també va tenir lloc a quarts de quatre de matinada. En aquella ocasió, els Mossos van poder sorprendre els lladres poc després. S'havien amagat en una zona boscosa i intentaven obrir el caixer. Quan van veure la policia, el grup va marxar corrents i va abandonar el botí.

I a mitjans del mes passat, va tenir lloc un altre robatori. En aquella ocasió, quatre individus van estampar un camió-grua a la façana de l'oficina de CaixaBank de Riells i Viabrea (Selva) i van arrencar el caixer.