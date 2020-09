Espinelves suspèn la Fira de l'Avet per evitar aglomeracions

L'Ajuntament d'Espinelves ha suspès la Fira de l'Avet d'aquest any. L'alcalde, Joan Manel Claveria, va puntualitzar ahir que la suspensió respon a la necessitat d'«evitar les aglomeracions» per prevenir contagis de la covid-19. El certamen rep anualment entre 60.000 i 90.000 persones de mitjana. De fet, en dies punta es poden arribar a concentrar uns 10.000 visitants al municipi.

La Fira de l'Avet és una de les cites més importants del calendari nadalenc a Catalunya. Va néixer l'any 1981 de la mà d'un grup de joves del municipi amb la intenció de recollir diners per fer activitats al poble i enguany celebrava la 40a edició. Claveria va remarcar que «és impossible controlar la gent» i garantir el compliment de les mesures de prevenció i distàncies de seguretat: «La gent ens ve a peu, per la carretera i els dies més forts, com el 6 i el 8 de desembre podem tenir unes 10.000 persones en un dia». La Fira, que s'acostuma a fer de l'1 al 9 de desembre, aplega parades amb avets però també n'hi ha d'altres amb productes artesanals com ara embotits, dolços i formatges.

L'Ajuntament va confirmar la notícia a través d'un breu comunicat a la seva pàgina web que justificava la suspensió a causa de la situació sanitària provocada per la pandèmia: «Degut a la situació sanitària, aquest any la Fira de l'Avet queda anul·lada».