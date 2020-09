Força Lloret reclama cursos de formació per usar el certificat digital

El grup municipal de Força Lloret ha presentat un prec on reclama a l'equip de govern que faciliti cursos de formació gratuïts a la població per tal que els ciutadans puguin aprendre a usar el certificat digital idCAT. El grup apunta que la manca de formació i el desconeixement sobre aquesta eina impedeix als ciutadans, per exemple, presentar instàncies o accedir als certificats d'empadronament de manera telemàtica i sense haver d'acudir presencialment a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana. Des de la formació de Força Lloret subratllen que aquest certificat digital «és una eina fonamental» per accedir a molts tràmits de les administracions, no només a nivell local, sinó també d'àmbit comarcal i insisteixen en la necessitat de la for