Més de 400 persones participen al festival de poesia Domini Màgic

El festival de poesia Domini Màgic, que enguany ha celebrat la setena edició, ha rebut més de 400 visites. L'activitat, que s'ha realitzat del 18 al 20 de setembre, ha estat marcada pels protocols de prevenció de la covid-19 marcats des del Departament de Salut i el Procicat. Els més de 400 assistents han pogut gaudir de diverses disciplines artístiques amb la poesia com a eix central: obres de teatre, taules rodones, concerts, visites guiades, recitals o presentacions de llibres.

La regidora de cultura de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, Mireia Mitjavila, va valorar positivament el balanç del festival: «Agraïm a les més de 400 persones que han vingut a Santa Coloma de Farners per gaudir de la poesia tot respectant les mesures de seguretat, així com a tots els artistes i poetes per brindar-nos les seves actuacions».