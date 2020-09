Adif adjudica per 4,1 milions d'euros les obres de la catenària entre Maçanet i Caldes de Malavella

L'empresa pública Adif, que depèn del Ministeri de Transports, ha anunciat l'adjudicació de les obres del tram de la catenària –el sistema de cablejat aeri que subministra electricitat als trens– entre Maçanet de la Selva i Caldes de Malavella per un import de 4.126.914,44 euros.

Els treballs implicaran la substitució de la catenària i els elements corresponents per al seu funcionament, així com el muntatge dels equips de compensació i la substitució dels elements de conducció. El projecte s'ha adjudicat a la Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per COMSA i Sacyr Neopul i tenen un termini d'execució estimat de dos anys de durada. El contracte per renovar la catenària del tram Maçanet-Caldes va sortir a concurs per 5,27 milions d'euros i l'UTE d'aquestes dues empreses va rebaixar el pressupost en un milió d'euros. En total, 9 empreses es van presentar a la licitació per obtenir els treballs, quatre d'elles del mateix grup empresarial. L'UTE guanyadora va obtenir la segona millor puntuació en l'oferta econòmica i la millor valoració en l'apartat tècnic.



Qualitat i eficàcia

Segons va puntualitzar Adif en un comunicat, l'objectiu dels treballs és «modernitzar la línia aèria de contacte per optimitzar els paràmetres de seguretat i fiabilitat del sistema d'electrificació». La companyia insisteix que les tasques de renovació suposaran una millora de la velocitat comercial dels trens: «Contribuirà a oferir una explotació del servei amb majors indicadors de qualitat i eficàcia en un tram que registra una elevada densitat de circulacions».

La renovació de tota la catenària al tram Maçanet-Caldes se suma a les obres, ja acabades, que han permès renovar tota la via d'ample convencional. En total, aquests treballs, que s'han dut a terme al llarg de 15 quilòmetres (els que suma el tram) han suposat una inversió de més de 17 milions d'euros. Adif destaca que les obres contribueixen a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (en allò que fa referència a l'apartat d'infraestructures). I que, per això, els treballs poden rebre cofinançament per part d'Europa.