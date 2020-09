Els comerciants i hostalers de Tossa reclamen ajudes a l'Ajuntament

L'Associació Professional d'Empresaris d'Hostaleria i la Unió de Botiguers de Tossa de Mar han presentat una moció conjunta on reclamen ajuts econòmics per valor d'1,5 milions d'euros per pal·liar els efectes de la covid-19.

Les entitats subratllen que«el Turisme representa el 100% del PIB i de l'economia de les empreses de la població» i que la pandèmia els ha deixat en una situació «que ningú desitja»: «Malauradament ens trobem amb un panorama que ningú desitja, hotels tancats, restaurants sense clients, botiguers amb els braços creuats i moltes obligacions tributàries i fiscals sobre la taula i per tant, fer una valoració d'aquests 72 dies de temporada 2020 se'ns fa feixuc».

Des del sector insisteixen que la temporada, marcada per la manca de turisme, els deixa en una situació de «manca de solvència, de liquidesa, empobriment personal de recursos propis, d'endeutament profund, de por a perdre propietats i negocis». Els empresaris afegeixen que la pandèmia els ha generat una davallada en la facturació «del 70%» que asseguren que implicarà el tancament de negocis.

Per aquests motius, han presentat una moció on reclamen a l'Ajuntament la creació d'un fons d'ajuts per destinar a fons perdut o amb bestretes de caixa fixa per pal·liar la càrrega tributària, així com ajudes econòmiques per un import global d'1,5 milions d'euros per apaivagar els efectes de la crisi de la covid-19 i «garantir la subsistència econòmica i el benestar social de la població».

Finalment, reclamen que les ajudes pel sector comerç, bars i oci nocturn siguin per un import igual o equivalent a les atorgades a la quantia màxima per no pagament al sector de la restauració.