La Nylstar de Blanes crea unes mascaretes antivirals que duren tres mesos

La tèxtil Nylstar de Blanes (Selva) ha creat unes mascaretes antivirals que duren tres mesos –suporten uns 100 rentats- i ja n'ha venudes 2 milions als Estats Units. La seva particularitat és que el fil amb què se'n fa el teixit incorpora molècules de plata, que bloquegen el coronavirus. A més, un cop s'acaba la seva vida útil, les mascaretes són 100% reciclables (perquè es poden trinxar i tornar-ne a fer fil). El propietari i CEO de Nysltar, Alfons Cirera, destaca que el fil "no allibera filaments" i així permet reduir "un dels principals vectors de contagi" de la covid-19. L'empresa, que ja aplica aquest fil a roba esportiva i per a sanitaris, està desenvolupant ara una línia de peces per al dia a dia.