Els treballadors de Nora desconvoquen la vaga indefinida

Els treballadors de l'empresa de recollida de residus i neteja viària Nora –que opera en una vintena de municipis de la comarca selvatana– han desconvocat la vaga indefinida que havia de començar aquest dijous. Segons va detallar ahir un membre del sindicat de Comissions Obreres (CCOO), els representants sindicals i els de l'empresa es van reunir divendres en una mediació que va culminar amb la decisió dels sindicats de desconvocar la vaga: «De moment hem decidit continuar negociant. Els presentarem una proposta de conveni i ens asseurem a negociar», expliquen des de CCOO. El sindicat reclama un nou conveni col·lectiu i millors condicions laborals (el darrer conveni va ser aprovat l'agost del 2017 i tenia una vigència de dos anys).

El malestar entre els treballadors i l'empresa –de titularitat pública compartida entre l'Ajuntament de Blanes i el Consell Comarcal de la Selva– és vigent des de fa mesos. Les darreres desavinences entre la plantilla i la direcció han implicat diverses denúncies a inspecció de treball i, en les darreres setmanes, el sindicat havia convocat concentracions en diversos punts de la comarca per reclamar un nou conveni.



Negociació en marxa

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu (JxCat), s'ha incorporat en les negociacions amb la plantilla. Segons Balliu, «s'ha pactat que facin una proposta per escrit d'un nou conveni que s'estudiarà», tot i que no s'ha fixat una data concreta per a la presentació d'aquesta proposta. El president del Consell Comarcal celebra que s'hagi aturat la vaga: «Veiem positiu que s'hagi desconvocat la vaga indefinida, sobretot perquè amb la situació de covid-19 el servei de recollida i neteja viària és important». Balliu, però, insisteix que algunes de les reclamacions que la plantilla demana incorporar al conveni «són incompatibles» amb els requisits per a les empreses públiques: «Et poso un exemple, a les empreses públiques els increments salarials estan establerts per Llei, no hi pot haver augments a criteri dels treballadors». El president del Consell remarca que per tal que el conveni arribi a bon port caldrà que la plantilla «rebaixi les expectatives»: «Hauran d'assumir que hi haurà coses que no es podran negociar».