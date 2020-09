Adif preveu recuperar la circulació de l'R1 entre Blanes i Malgrat abans del 2021

L'empresa pública Adif, que depèn del ministeri de Transports, va anunciar ahir que preveu recuperar la circulació de la línia ferroviària R1 entre Blanes i Malgrat abans del 2021. Així ho va confirmar el Director General de Conservació i Manteniment d'Adif, Ángel Contreras, durant una visita d'obres que també va comptar amb la presència de la Delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera. Contreras –nomenat l'any 2018 amb l'arribada d'Isabel Pardo de Vera a la presidència d'Adif– va destacar la rapidesa dels terminis d'actuació de l'obra, que hauria de finalitzar al novembre d'enguany i, si rep el vistiplau de l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària (l'òrgan que supervisa la seguretat de les infraestructures ferroviàries) els trens de la línia R1 podrien tornar a circular gairebé un any després que el temporal «Glòria» inhabilités completament la infraestructura.

Les obres es van adjudicar per via d'urgència al febrer d'enguany per un import de 8.605.058 euros (sense IVA) i els treballs de restitució es van iniciar el dia 12 del mateix mes. Actualment els operaris estan realitzant les tasques corresponents a la col·locació de la via i el seu anivellament, mentre que un cop finalitzin aquesta tasca restituiran la catenària i el subministrament elèctric.

La nova infraestructura

Contreras va destacar que el nou pont ha guanyat en seguretat respecte a l'anterior, que era de l'any 1954, i també va puntualitzar que la infraestructura, de 220 metres de longitud, ja està finalitzada i ha seguit les característiques de l'obra prèvia, tot i que aquesta vegada els pilars del pont s'han fonamentat a quaranta metres de profunditat. El Director General de Conservació i Manteniment va insistir que el nou disseny, en forma d'onada, fa que la inèrcia del pont «s'allunyi» de l'estructura del llit del riu, de manera que la via quedin «més protegida». D'altra banda, els pilars de la nova construcció s'han alineat amb el pont que permet la circulació de vehicles, que també va quedar destruït pel temporal i està situat a pocs metres en paral·lel del pont ferroviari.

Una única via

Interpel·lat per la possibilitat de construir una via en doble sentit, una demanda històrica del municipi blanenc i que l'Ajuntament ha reclamat a Adif en diverses ocasions, el Director General de Conservació i Manteniment va descartar aquesta possibilitat, tot i que va precisar que l'obra permet la seva ampliació. Per al Consistori ha esdevingut una «oportunitat perduda», tot i que insisteixen que és una demanda que continuaran reivindicant.

La visita d'obres va comptar amb representants de l'Ajuntament de Malgrat i Blanes, així com el president del Consell Comarcal del Maresme, Damià del Clot.