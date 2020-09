Riudellots aprova realitzar un cens dels pisos ocupats del municipi

L'Ajuntament de Riudellots ha aprovat la moció de Junts per Catalunya (JxCat) que preveu realitzar un cens dels pisos ocupats del municipi. La proposta ha obtingut el vistiplau gràcies a la majoria absoluta dels neoconvergents tot i que l'oposició (formada íntegrament per ERC) hi va votar en contra.

La iniciativa preveu crear un cens d'aquells immobles que estiguin ocupats il·legalment així com un protocol que «permeti diferenciar els ocupes que ho són per necessitat, com a conseqüència de problemes econòmics o socials, i els que ho són per altres motius desvinculats de necessitats socioeconòmiques», apunten des de JxCat.

El portaveu del grup, Xavier López, va puntualitzar que la mesura pretén «reforçar els serveis d'inspecció d'aquells immobles ocupats il·legalment o que siguin susceptibles de ser ocupats per tal de garantir el compliment de les normes d'habitabilitat».

López va precisar que en les darreres setmanes s'han produït episodis d'ocupacions que han generat malestar entre alguns veïns del municipi. D'altra banda, també es crearà una secció dins el cos de vigilants municipals amb l'objectiu de «prevenir, controlar i fer un seguiment» dels immobles ocupats o susceptibles de ser-ho.



Noves càmeres de seguretat

En el mateix ple, també es va aprovar una modificació pressupostària que preveu incrementar en 150.000 euros la partida per adquirir càmeres de lectura de matrícules, que inicialment era de 50.000 euros.

Segons López, aquesta mesura forma part d'un conveni de col·laboració amb el departament d'Interior de la Generalitat per a reforçar la videovigilància segons el qual, s'instal·laran un total de 18 càmeres de lectura de matrícules. En aquest cas, els republicans es van abstenir en considerar que el projecte «presenta dubtes raonables de la seva eficàcia».