Blanes continua amb el viacrucis per aprovar el POUM definitivament

El darrer ple de Blanes, celebrat ahir, va aprovar –novament– el text refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) després que a principis d'agost la Comissió d'Urbanisme de Girona en suspengués l'aprovació i demanés a l'Ajuntament diverses modificacions. Urbanisme va requerir, entre d'altres, sol·licitar un nou informe a Protecció Civil sobre el risc d'inundabilitat i mantenir la zona del Puig de la Dona en el règim de sòl no urbanitzable.

L'aprovació del POUM a Blanes és un autèntic viacrucis des de fa anys. Cal recordar que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va declarar nul el POUM aprovat l'any 2010, en una sentència del 31 de març del 2015, després que l'Associació de Càmpings de Blanes portessin l'assumpte als tribunals. Des d'aleshores el text del POUM ha anat rebent modificacions fins que, finalment, es va aprovar definitivament el text refós per ple i es va enviar a Urbanisme, a l'espera de comptar amb el seu vistiplau. Ara, però, la Comissió Territorial ha requerit diverses modificacions. Segons la regidora d'Urbanisme, Rosa Aladern, s'han adoptat «tots els requeriments» per tal que de cara a la propera trobada amb la Comissió Territorial, al mes de novembre, el text es pugui aprovar definitivament amb l'objectiu de tenir-lo enllestit abans del 2021.



El cas Puig de la Dona

Pel que fa a la zona de Puig de la Dona, un barri de cases autoedificades als anys seixanta, Urbanisme va refusar la proposta de considerar-lo sòl urbanitzable en considerar que «durant els anys de vigència del POUM no s'ha fet cap avanç per tal que aquest polígon pugui assolir la condició de sòl urbà». Per aquest motiu, el ple també va aprovar la proposta per requerir a la Conselleria de Territori que deixi sense efecte aquesta desclassificació emparant-se en un article d'una llei de 1988.

Aquest fet és bàsic per tal que aquesta zona pugui tenir serveis bàsics, com ara el subministrament d'aigua o electricitat. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat per tots els grups.