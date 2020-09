Viladrau tomba una moció per conèixer les captacions d'aigua de Liquats Vegetals

La polèmica sobre l'aigua a Viladrau continua. En el darrer ple, celebrat aquest dilluns, l'equip de govern d'Independents i el regidor de Junts per Catalunya van tombar una moció presentada pel grup de l'oposició, Som Viladrau-ERC, que demanava més transparència sobre el projecte de prospeccions que l'empresa Liquats Vegetals vol dur a terme al territori. De fet, l'esmentat projecte va provocar disconformitat en diversos grups, com ara les plataformes ecologistes del Grup de Defensa del Ter o Salvaguarda Montseny, que fa 15 dies van denunciar a través de les xarxes socials la voluntat de l'empresa de construir «28 pous i extreure fins a 400 milions de litres per any a l'explotadíssim Montseny», alertant del risc ecològic a la riera Major que hi ha a la zona. L'empresa pretén fer prospeccions en 28 punts diferents per determinar quin és le millor aqüífer susceptible de ser explotat.

En aquest sentit, la moció de SOM tenia per objectiu instar l'equip de govern a convocar la Taula de l'Aigua per tal de conèixer en profunditat la proposta de Liquats Vegetals i, a la vegada, saber en quina fase administrativa es troba aquesta. Cal recordar que fa anys que l'Ajuntament pretén millorar la xarxa municipal de captació d'aigua, que durant els mesos d'estiu es precaritza degut a l'augment del turisme. Segons va declarar l'alcaldessa, Noemí Bastias, fa uns dies a El nou 9, el govern treballa amb la idea de fer un pou de captació d'aigua al costat de la bassa de Puigdot. Entre els altres punts de la moció, que no va prosperar, l'oposició demanava conèixer en detall les xifres del consum i la distribució d'aigua municipal per tal de conèixer en profunditat el consum d'aigua per part de l'empresa.



Taula de l'aigua

A banda de demanar la convocatòria d'una Taula de l'Aigua, en la mateixa moció l'oposició va demanar rellevar el regidor Víctor Niubó, que presideix l'esmentada mesa, en considerar que el seu càrrec és incompatible amb el desenvolupament de la seva tasca professional, ja que és el coordinador de Projectes de Liquats Vegetals. Sobre aquest punt, l'oposició insisteix que «aquesta taula hauria d'estar presidida per algun altre regidor del consistori que no tingui vinculació professional amb l'esmentada empresa».



El rei de les begudes vegetals

La companyia Liquats Vegetals, dedicada a la venda de begudes d'origen vegetal, va tancar l'exercici de 2019 amb una facturació que va vorejar els 66 milions d'euros. De fet, l'empresa ha crescut exponencialment en els darrers anys i el 2017 l'empresa va ampliar les instal·lacions de Viladrau en 16.000 metres quadrats per tal de satisfer l'augment de producció.