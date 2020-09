Cinc detinguts per explotar un cultiu interior de marihuana a Blanes

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Lloret de Mar han detingut tres homes i dues dones per explotar un cultiu interior de marihuana a Blanes. Segons van explicar en un comunicat, l'11 de setembre agents de la Policia Local van veure un conductor d'un vehicle que, en adonar-se de la presència dels agents, es va posar molt nerviós i va fer baixar una de les noies que anaven amb ell al cotxe. Per això, van identificar el conductor i dues dones que anaven amb ell. Tots ells diuen indumentària i material de jardinera i els policies van detectar unes tisores amb restes de marihuana. Les indagacions policials van permetre esbrinar que les dues dones treballaven un cultiu interior de marihuana a Blanes.

Els policies, juntament amb efectius dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Blanes, es van adreçar al domicili de Blanes on presumiblement s'explotava el cultiu de marihuana. Una vegada al lloc van notar que de l'habitatge en sortia una forta olor de marihuana. També van comprovar que tenia el comptador de llum manipulat i al costat de la casa també hi havia quatre equips d'aire condicionat.

Els agents van detenir les dues dones i el conductor del vehicle, el qual també va quedar denunciat administrativament per donar positiu en la prova de detecció de drogues en amfetamines.

A dins la casa, els agents van identificar dos homes més i hi van trobar una plantació de marihuana en fase inicial i material necessari per al seu cultiu, així com molts cabdells de marihuana penjats d'una plantació que ja havia estat tallada. El total de la droga localitzada va ser de 67,8 quilos. Per aquests motius els agents van detenir els dos homes encarregats de la vigilància de l'explotació. Els cinc detinguts, tres del quals amb antecedents, van passar el passat 13 de setembre a disposició del jutjat de guàrdia de Blanes. Tres d'ells van ingressar a presó. Els tres homes tenen 50, 27 i 40 anys i són de nacionalitat croata i romanesa. Les dues tenen 43 i 53 anys i són nacionalitat espanyola. A tots ells els van arrestar com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.