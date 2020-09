L'Ajuntament de Lloret destinarà 800.000 euros a la compra d'habitatge social

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha anunciat que destinarà 800.000 euros a la compra d'habitatge social. Així es va explicar dijous en la reunió entre el Consistori i el Consell Veïnal per pactar les inversions relatives al milió d'euros destinat als Pressupostos Participats, que a causa de la covid-19 el Consell va cedir a l'Ajuntament per tal de dedicar-lo íntegrament a projectes d'àmbit social. Del milió d'euros total, l'equip de govern ha decidit destinar 800.000 euros a la compra d'habitatge social, 120.000 euros en la millora de les instal·lacions del Centre Obert, 68.000 euros a l'adequació del Centre de Dia i el Centre de Distribució d'Aliments i 12.000 euros es destinaran a Càritas.

L'alcalde, Jaume Dulsat (JxCat), va agrair als veïns la gesta: «Gràcies a tots els membres del Consell Veïnal per la seva bona predisposició i actitud. Entre tots fem un Lloret millor i socialment més just!». Tot i que la mesura compta inicialment amb suport unànime, caldrà ser ratificada en el proper ple, aquest dilluns.

Nou immoble municipal

D'altra banda, en el marc de respondre a les necessitats socials, l'Ajuntament ha adquirit de manera directa un immoble per valor de 300.000 euros. Es tracta d'un espai, fins ara de propietat particular, format per tres locals annexes en planta baixa al carrer Hipòlit Lázaro número 10, prop de la plaça Pere Torrent, que ubicaran el Centre de Distribució d'Aliments i el Centre de dia «El Kaliu». L'adquisició s'ha fet de manera directa per un import exacte de 305.500 euros. Per ratificar l'adquisició, però, caldrà que el proper ple aprovi una modificació de crèdit.

L'informe del departament de Benestar i Família acredita la necessitat d'ampliar els espais destinats al Centre de Distribució d'Aliments (CDA) i al Centre de Dia. El document destaca que l'augment de la demanda del CDA durant els darrers anys ha provocat que l'espai actual, un local de mercaderies que s'ubicava al carrer Girona, quedés «limitat»: «Les dimensions de l'espai de botiga no garanteixen els requisits necessaris sobre les mesures de distanciament social». L'informe afegeix que «ha augmentat significativament la demanda d'usuaris i s'ha hagut d'ampliar torns d'entrega, un fet que genera una major afluència de persones i un augment de l'estoc de producte alimentari que ha d'haver-hi disponible per entregar a les famílies, i que fa encara més evident la limitació d'espai disponible per a magatzem».

Pel que fa al Centre de Dia, que acull a persones sense sostre i ofereix serveis de rober o dutxa, entre d'altres, fins ara estava ubicat en un pis al carrer Verge de Loreto. Actualment, segons l'informe de Benestar, acull una mitjana de vint persones al dia.