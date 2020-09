«S'hauria de filar molt més prim en els càrrecs públics»

Regidora de la CUP a Santa Coloma de Farners i membre del secretariat nacional del partit. S'autodefineix com a «anarquista» i defensa que la política municipal «és la manera de fer acció més directa». Enguany cursa el seu sisè any d'edil, on encapçala l'oposició amb el PSC. Sylvia Barragán va entrar en política l'any 2011 gràcies a una exalumna que li va proposar anar a una assemblea de la CUP. Avui, a banda d'exercir de regidora, forma part del secretariat nacional del partit i és membre del col·lectiu feminista «Les Ortigues». També va ser consellera al Consell Comarcal de la Selva en l'anterior mandat.

Els lligams entre Espanya i Sud-Amèrica són molts i molt diversos, i la Sylvia Barragán n'és un clar exemple. Militant del «Movimiento de Independientes 26 de Marzo» durant tres anys, el braç polític del «Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros», Barragán va marxar en vaixell in extremis d'Uruguai dies després del cop d'estat de Juan María Broadberry i va viure des de Catalunya com la dictadura militar (1973-1985) consumia el país.

Com arriba una uruguaiana a Santa Coloma de Farners?

Vaig venir amb 21 anys després del cop d'estat (27 de juny de 1973). No tenia vinculació amb Catalunya però després del cop deien que la universitat era el nucli de les protestes i del «Movimiento de Liberación Nacional». La universitat a Uruguai és autònoma i hi va haver unes eleccions universitàries al setembre on va guanyar descaradament l'esquerra i això va posar en dubte la dictadura. Van fer esclatar una bomba a la facultat de química. Jo vaig marxar el 24 d'octubre. Vaig venir amb vaixell (13 dies). Em vaig casar per venir aquí i després vam tenir un fill plegats.

Quan vas marxar pensava que no tornaria?

Els meus pares eren de dretes, molt de dretes. Tinc tota la família plena de militars, els meus tiets i els meus cosins estan tots vinculats amb la dreta. Això va ser un dels motius de casar-me. La idea era tornar i refer una mica però després va venir l'operació Còndor i tota la repressió. Al final em vaig fer un replantejament de vida, i per mi la militància és una cosa del dia a dia. No vaig tornar a Uruguai fins al 1985, al cap de dotze anys.

Com va ser l'arribada a Catalunya?

Quan vaig arribar eren els darrers dos anys del franquisme i ja coneixia la situació a través del meu company, que estava vinculat amb la CNT. Barcelona em va semblar meravellosa. Jo venia de Montevideo, que era una ciutat cercada per militars i on no podies gairebé ni sortir... Em vaig trobar una Barcelona exultant. Les rambles eren de la gent i va ser molt interessant veure l'associacionisme que hi havia. L'any 1977 vaig participar en les jornades llibertàries i en la restauració de la CNT. Abans de marxar de Barcelona, l'any 1978, es va fundar Casa Uruguai a Barcelona. Pensa que hi ha molta vinculació.

En quin sentit?

Gargallo i Díez, dos històrics del socialisme uruguaià, van ajudar a muntar el PSC aquí. També hi ha molta vinculació amb la Margarita Xirgu. Jo vaig ser present el dia del seu enterrament. Estava fent preparatori (1969) i ens van demanar quatre representants estudiantils del nostre preparatori, va ser molt emotiu. Li van fer guàrdia d'honor els actors i actrius d'Uruguai vestits amb el vestit tradicional català.

I com va anar a parar a la CUP?

Vaig estar treballant durant 23 anys a l'institut de Santa Coloma com a bibliotecària i durant un temps feia classes d'història del pensament. L'any 2011, quan comença la CUP a Farners, una exalumna em va convidar a l'acte de presentació i a poc a poc m'hi vaig implicar més. Soc anarquista i la política institucional, si no tens tot el suport, és molt difícil. Però la política municipal sí que té recorregut perquè tens contacte amb la gent i més en llocs com Santa Coloma on és molt fàcil trobar-te a tothom i saber quins problemes hi ha. En altres llocs com Barcelona o Girona és més complicat. A més, un moviment d'organització com la CUP –que és assembleari– és molt similar al «Movimiento de Independientes 26 de Marzo» on militava a Uruguai.

L'any 2015 entra com a regidora a l'Ajuntament i també al Consell Comarcal, on encara era recent el Cas Manga, on sou acusació particular amb la CUP. Però fa temps que sembla que el cas està encallat als jutjats...

Depèn de l'enginyeria política. La justícia està tota manipulada... Ara tindrem indults perquè [Pedro] Sánchez necessita aprovar els pressupostos? Arribarà a temps [la sentència] o passaran tants anys que haurà prescrit el cas? Jo penso que està tot manipulat.

Després de ser-ne consellera, creu que és un òrgan imprescindible el Consell Comarcal?

No. Si fos un organisme exclusivament tècnic, encara. Però hi ha 33 consellers cobrant sous, entre ells Salvador Balliu (JxCat), Pere Garriga (IdS) i Jesús Becerra (PSC). Aquests tres sous són molt cars, uns 100.000 euros en sous. Per mi hi hauria d'haver govern central i entremig hauria d'estar tot mancomunat.

L'any 2019, amb les eleccions municipals, Santa Coloma va ser notícia durant el ple d'investidura i se us va acusar d'incitar a la militància per aturar el pacte de JxCat amb IdS i PSC.

No era la nostra militància, era la d'ERC. Nosaltres no els vam cridar. I al final va ser Independents que davant l'allau de gent va canviar el sentit de l'acord. Tot i que jo soc partidària que el poble ha de poder dir el que vulgui, el secretari en cap moment em va demanar desallotjar la sala. Des del plenari no ho veia de manera tan agressiva com es va veure després en les imatges del vídeo.

I la famosa trucada del president Quim Torra, quan es va produir?

Vam aturar el ple i, entre les 16 h i les 22 h, vam debatre per veure què fèiem. Aquí en Torra va intervenir trucant a ERC perquè ells volien els dos primers anys per acabar els projectes però JxCat no volia. Aquí va intervenir en Torra trucant a ERC per demanar-li que li cedís els dos primers anys a canvi d'una cosa que no et diré (riu).

JxCat i ERC governen junts amb IdS però sovint sembla que que cadascú vagi per la seva banda. Creu que es trencarà l'acord?

No en tinc ni idea. Jo crec que JxCat sí que deixarà l'alcaldia d'aquí a un any. També tinc la impressió que cada vegada més gent veu el que passa al poble. Però les desavinences entre els dos són tan grans...

Com s'ha viscut des de l'Ajuntament la detenció dels tres mossos de Santa Coloma? Des de l'Ajuntament no han tingut cap comunicació amb nosaltres i crec que en ser Mossos d'Esquadra en comptes de Policia Local, per exemple, consideren que no va amb ells. Dins el cos de mossos doncs evidentment hi ha corrupció com en qualsevol àmbit de la vida de les persones. Penso que s'hauria de filar molt més prim en els càrrecs públics.