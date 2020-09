Malestar entre el professorat de l'IE Lloret per la gestió del Govern: «Ens han portat a l'escorxador»

Una professora de primària de l'institut escola (IE) de Lloret de Mar relata la seva vivència d'ençà que divendres, després de fer classe als seus 27 alumnes de primària, es va començar a trobar malament: «Vaig veure que tenia febre i em vaig anar a fer la PCR. Diumenge vaig consultar el resultat i vaig veure que havia donat positiu, però des d'aleshores estic esperant que em truquin de Salut perquè mentrestant no puc tramitar la baixa i el centre no pot substituir-me», explica l'afectada, que prefereix preservar l'anonimat. Aquesta mestra detalla que el professorat se sent exposat per les condicions de treball que estan vivint: «Això està passant a tot arreu de Catalunya... Ens han portat a l'escorxador. Nosaltres tenim classes de 27 alumnes de mitjana, la meva són nens petits i han d'estar tot el dia amb mascareta, però no hi ha més element de protecció que aquest. Nosaltres els anem al darrere però al final són nens petits i ens veiem molt exposats a l'hora de treballar», relata la professora, que afegeix que «estem com una llauna de sardines a la classe i amb mascaretes poc segures. Així anirem caient uns darrere els altres: mestres, alumnes i pares».

El problema, afegeix, és que d'ençà que coneix els resultats de la PCR que han confirmat que té la covid-19, no li han fet un seguiment des del CAP i tampoc l'han trucat, de manera que ni ella pot tramitar la baixa ni poden fer tests als alumnes de la seva classe: «M'ha sorprès que no m'hagin preguntat amb qui he estat per fer el rastreig», explica. Tan bon punt va conèixer la notícia, va alertar la direcció del centre, que a la vegada va avisar el claustre de professors, però tot i així no podien actuar immediatament condicionats per Salut i evitar que dilluns els alumnes anessin a classe. Finalment, ahir es va comunicar als pares de la classe que avui, des del centre, es realitzaran tests PCR als alumnes, que hauran d'estar-se a casa confinats com a mínim 14 dies. Aquesta mestra ha presentat una queixa a CCOO de Girona, que ha recollit episodis similars en diversos centres i ha presentat una denúncia a Inspecció de Treball per les condicions que està vivint el professorat.



1.062 grups estables confinats

Segons les últimes dades del Departament d'Educació, ahir es registraven 1.062 grups estables confinats a Catalunya, 140 més que en el balanç anterior, amb 23.667 persones confinades i 2.186 casos positius a la comunitat educativa.

Hi ha 88 centres educatius gironins afectats, amb 140 grups aïllats. S'hi afegeixen els centres: Escola Tècnica Girona (Girona), escola el Gegant del Rec (Salt); institut Pere Alsius, escola Pla de l'Ametller, escola de la Vila Baldiri Reixac i escola la Draga, tots ells de Banyoles; escola l'Entorn (Porqueres); institut Ramon Muntaner i La Salle, els dos de Figueres; escola Josep Peñuelas del Rio (la Jonquera), institut Castelló d'Empúries, institut Sant Elm (Sant Feliu de Guíxols), escola Sant Jordi (Sant Julià del Llor i Bonmatí) i institut Serrallonga (Blanes).