Presenten al·legacions al projecte de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes

L'Associació de Naturalistes de Girona ha presentat al·legacions al projecte de la variant de la C-63 entre Sils i Riudarenes. L'entitat demana que es paralitzi l'actuació de la infraestructura amb l'objectiu d'estudiar alternatives a la construcció de la carretera. D'aquesta manera, l'ens sol·licita que es refacin els estudis d'utilitat, eficiència, costos i impacte.

En un extens text exposat en el seu portal, l'associació posa de manifest que el projecte de la variant «és redundant» per «les diverses infraestructures que permeten la mobilitat tant de curtes com de llargues distàncies»: «Es projecta una nova infraestructura de 6 quilòmetres com a mínim de llarg, i que esdevé extremadament redundant a l'àrea on es projecta, fet que queda constat pel seu excessiu cost (entre 37 i 52 milions d'euros) i els estalvis de temps que s'aproximen en 30 segons».

Els naturalistes insisteixen que «la infraestructura és completament innecessària» i afegeixen que «amb simples modificacions, es pot aconseguir que la resta de carreteres de la zona puguin absorbir aquest trànsit que es vol derivar amb aquesta nova carretera».

Afectació al medi

Els ecologistes manifesten que la nova carretera «suposarà posar a la plana de la Selva una nova infraestructura a un espai que ja pateix una forta fragmentació per l'alta densitat de vies de comunicació existents, fent que una de les poques àrees de la zona que avui presenta un paisatge típicament agroforestal passi a tenir una carretera que la travessi i fragmenti».

En aquest sentit, l'entitat subratlla que l'espai on es vol projectar la carretera «és refugi de moltes espècies amenaçades i que a més es troba prop de l'Espai d'Interès Natural dels Estanys de Sils, al qual podria afectar de forma directa i indirecta».

Pel que fa a la flora i fauna, els ecologistes destaquen que al projecte queda parcialment recollida la presència d'espècies amenaçades o protegides però qüestionen que es vulgui estudiar l'espai per determinar si hi són presents quan comencin les obres: «Aquesta feina s'hauria d'haver fet prèviament a la posada en informació pública del projecte per poder avaluar correctament la importància biològica de l'espai i com la nova variant l'amenaça». Finalment, l'entitat alerta que «en la documentació facilitada s'estipula que en cas de detectar espècies amenaçades o protegides, es podran arrancar o traslladar, incomplint amb diversos articles de la legislació ambiental autonòmica i europea».

Per tot això, l'entitat reclama que s'aturi el projecte i ha habilitat una plataforma en el seu portal web (naturalistesgirona.org) amb la finalitat de recollir signatures per adherir-les a les al·legacions presentades en contra de la construcció de la variant.