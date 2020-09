Sant Hilari inicia la construcció de l'«skatepark» a la zona esportiva

L'Ajuntament de Sant Hilari ha posat en marxa la construcció de l' skatepark a la zona esportiva. Segons apunten, aquest nou equipament, que ha estat molt reivindicat sobretot pels i les més joves, serà una realitat en els propers mesos i esdevindrà una opció més per la població de la capital de les Guilleries.

Ubicat just al costat de «la baldufa de fusta més gran del món», l'equipament estarà format per dues rampes corbes amb cooping amb una piràmide entre aquestes. La resta de superfície estarà formada per plans inclinats que connectaran les rampes amb el passeig adjacent. Finalment dos caixons i un rail col·locats pels usuaris serviran de complements per diversificar els seus usos i recorreguts.

A més, aquesta actuació se suma a les que s'han dut a terme, durant els darrers mesos, per millorar les instal·lacions esportives del municipi, amb intervencions al pavelló, a la piscina coberta i al camp de futbol.