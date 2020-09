Decathlon ultima l'obertura de la nova botiga de la companyia a Blanes

La franquícia francesa dedicada al disseny, la fabricació i la venda de productes esportius està ultimant l'obertura de la nova botiga a Blanes. La superfície s'ubicarà a l'avinguda del Parlament de Catalunya, a prop d'altres grans superfícies com ara l'Aldi o el Consum.

La nova botiga, d'uns 3.000 metres quadrats i ubicada als afores del municipi, va obtenir la llicència d'obres de l'Ajuntament el desembre del 2019. L'acord va arribar després de gairebé una dècada de negociacions per aconseguir els permisos necessaris per a la construcció, en un municipi que ha sofert en els últims anys una transformació radical del seu entorn comercial allunyat del centre. Un dels compromisos per obtenir el permís implica que l'empresa estarà en aquests terrenys un mínim de 30 anys.

Els terrenys se situen dins del Pla Parcial de la Costa Brava. Segons es va avançar en el moment de concedir els permisos d'obres, al costat d'aquesta nova superfície hi haurà una superfície d'estacionament amb capacitat per a 162 places d'aparcament, de les quals sis seran per a vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda. Una altra característica de la zona d'aparcament, que en l'actualitat ja incorporen gairebé totes les noves superfícies comercials, és que s'hi podrà recarregar vehicles elèctrics, amb quatre punts de connexió.