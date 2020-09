Detecten la presència del gat fer i l'isard a les Guilleries-Savassona

Un equip d'investigadors ha constatat la presència del gat fer o salvatge i de l'isard a l'Espai Natural Protegit de les Guilleries-Savassona. Es tracta d'una recerca feta en el marc del Premi Guilleries, atorgat per la Càtedra de l'Aigua Natura i Benestar, impulsada conjuntament per l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la Universitat de Girona (UdG) i la Universitat de Vic. El projecte té com a objectiu conèixer la distribució i l'abundància d'espècies de carnívors a les Guilleries. Per aconseguir-ho, els investigadors fan servir la tècnica del trampeig fotogràfic. A banda de la detecció del gat fer, els primeres resultats també han visualitzat un isard, un animal herbívor que ha sorprès als investigadors perquè avui dia es localitza fonamentalment als Pirineus.

Des de principis d'any, l'equip d'investigadors que va rebre el Premi Guilleries 2019, que atorga anualment la Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar, duu a terme la seva recerca, orientada a la detecció d'animals carnívors als espais d'interès natural que conformen les Guilleries. Els primers resultats obtinguts constaten la presència del gat fer o salvatge «Felis silvestris» a l'Espai Natural Protegit Guilleries-Savassona, «una troballa interessant pel fet que la distribució d'aquest animal al llarg del territori català, que avui dia es coneix amb poca exactitud», asseguren els investigadors.

Els carnívors de les Guilleries

El gruix central del projecte té com a objectiu conèixer la distribució i l'abundància d'espècies de carnívors de les Guilleries. Per aconseguir-ho, els investigadors fan servir tècniques de trampeig fotogràfic: han col·locat càmeres de fototrampeig repartides pel conjunt de les Guilleries, amb una separació aproximada d'un quilòmetre i mig entre elles, que els permet cobrir la major part del territori.

El projecte premiat el desenvolupen investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida i la Universitat Blanquerna, amb la col·laboració d'exestudiants del grau en Biologia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), sota la direcció de Xavier Soler Muñoz, geògraf especialitzat en ordenació del territori i medi ambient.

Espècies sense distribució

A més de la detecció del gat fer o salvatge, els primers resultats també han visualitzat la presència d'un isard «Rupicapra pyrenaica», un animal herbívor que ha sorprès els investigadors perquè avui dia es localitza fonamentalment als Pirineus. La seva troballa, asseguren, dona suport a les dades anteriors del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que constaten que no és estrany observar isards en àrees de muntanya mitjana (excepcionalment, al nord del Lluçanès i d'Osona). Els investigadors expliquen que «el bon estat de les seves poblacions facilita la dispersió d'individus aïllats cap a nous territoris on fins ara l'espècie no era present». També han mostrat la presència de la mostela, un petit carnívor d'ambients agraris, actualment molt rarificada i en possible regressió a Catalunya. La guilla –que dona nom a l'espai– és l'animal carnívor detectat més freqüentment. D'altra banda, els investigadors han posat en marxa una sèrie de parcel·les per trampejar petits mamífers. El projecte, que té previst presentar els resultats a finals del 2020, ha de permetre tenir una visió més precisa de la presència dels carnívors que viuen a les Guilleries.

Tres línies d'incentivació

La Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar que comparteixen l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, la UVic-UCC i la Universitat de Girona (UdG), va instaurar aquests premis amb l'objectiu d'incentivar la recerca en tres línies de treball diferenciades: l'aigua, el territori i la biodiversitat. El guardó dota els guanyadors amb 5.000 euros i els dona un any de temps per desenvolupar el seu projecte. El treball acabat, a més, veurà la llum en el marc d'una col·lecció de publicacions de la Càtedra.