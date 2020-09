Tossa aprova una moció per fer jornada contínua a les escoles

El darrer ple de l'Ajuntament de Tossa, celebrat la setmana passada, va aprovar una moció presentada pel grup de Ciutadans amb l'objectiu de permetre als centres escolars fer jornada contínua. L'objectiu de la proposta consisteix a sol·licitar al Departament d'Ensenyament i al seu Cconseller que estableixin els mecanismes necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i l'autonomia del centre a l'hora d'optar per la jornada contínua. «Es tracta de demanar una nova distribució de la jornada, sense perjudici que a les tardes es puguin continuar realitzant les activitats opcionals, com és habitual», va explicar el portaveu de la formació taronja a l'Ajuntament tossenc, Alfonso Sánchez. El regidor va destacar que la proposta «permetrà facilitar la conciliació familiar».