Lloret inverteix més de 125.000 euros en ajudes al comerç local

L'Ajuntament de Lloret va presentar ahir una nova línia d'ajudes per incentivar el comerç local minvat per la pandèmia de la covid-19. En concret, el Consistori ha anunciat cinc línies diferenciades per intentar revertir la situació. El regidor de Promoció Econòmica, Jordi Orobitg (ERC), va avançar a Nova Ràdio Lloret que la primera línia d'ajudes, de 125.000 euros, es destinarà a aquells empresaris que hagin contractat persones empadronades al municipi entre el 14 de març i el 31 d'octubre. D'altra banda, la segona línia, de 20.000 euros, s'adreçarà a aquelles persones que hagin apostat per impulsar una nova activitat econòmica en el mateix període, del 14 de març al 31 d'octubre.

També hi ha un apartat d'ajudes, d'un total de 50.000 euros, relacionades amb la millora de l'establiment, tant pel que fa a la seva imatge exterior pintant o arreglant les persianes com pel que fa a la digitalització del negoci (amb plataformes de comerç electrònic i xarxes socials, creació de webs, cartelleria digital, entre altres). Finalment hi haurà una altra línia, amb 30.000 euros, s'adreça a professionals autònoms que hagin vist minvats o anul·lats els seus ingressos des que va esclatar l'estat d'alarma a causa de la pandèmia. En aquest cas, se subvencionarà la quota del segon trimestre, és a dir, d'abril, maig i juny. També hi ha una línia destinada a posar a disposició de les persones censades a Lloret unes targetes que fomentaran l'activitat comercial.



Es reobre el passeig marítim

El passeig es tancava d'entre les 19 i les 23 hores des del mes de maig per afavorir el distanciament social i oferir més espai a vianants i corredors durant els mesos de més restriccions per la covid-19. L'Ajuntament va anunciar ahir que a partir d'avui es reprèn la circulació sense restricció horària.