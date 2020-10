Antoni Marín, nou secretari de l'executiva del PSC a la Selva Sud

El Partit Socialista de Catalunya (PSC) ha anunciat la renovació de l'executiva de la Selva Sud. El regidor socialista de Breda, Antoni Martín, ha estat nomenat nou primer secretari de la regió. La formació ha explicat que Martín formarà tàndem amb la regidora socialista de Riells i Viabrea, Núria Ruiz, que serà la secretària d'organització de l'agrupació. D'altra banda, Cristina Martínez, cap de llista i regidora i portaveu del PSC a l'Ajuntament de Riells, serà consellera de Federació. Marín ha valorat que som «un grup de militants amb molta empenta i il·lusió, on en els últims mesos hem vist créixer la nostra agrupació amb noves incorporacions de tots els pobles. Els nostres objectius són acompanyar els grups municipals i tenir presència a tots els pobles de la Selva Sud».

La riellenca Cristina Martínez ha explicat que «tenim grups o sectorials de treball per afrontar nous reptes per a la comarca i des de ja ens hi hem posat a treballar». Les sectorials de treball seran les de comunicació, coordinada per Alfonso Nieto; igualtat, Marisa Peso; mobilitat i serveis, Cristina Martínez, i Seguretat, Carlos Pérez.