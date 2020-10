Troben 47 kg de marihuana a l'antic restaurant Touring de Sils

Les habitacions de l'antic restaurant Touring i també hostal ubicat a l'N-II a Sils han estat l'amagatall d'una càrrega de 47 quilos de plantes de marihuana. Els Mossos d'Esquadra van detenir el llogater de l'immoble per un delicte contra la salut pública i frau elèctric. L'acusat ha passat avui a disposició del jutjat de guàrdia de Santa Coloma de Farners, que ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.

Els fets van tenir lloc el 30 de setembre, quan la Policia Local de Sils va localitzar una voluminosa plantació d'esqueixos de marihuana arran d'un procés de desnonament contra el llogater per impagament de la renda. El domicili es troba a la sortida de les Mallorquines, al quilòmetre 697 de l'N-II, i que havia funcionat com a restaurant fins a l'any 2014, quan va tancar afectat per la prohibició d'accés als camions a la nacional.

El detingut no es va personar durant la diligència, que es va iniciar pels volts de les deu del matí, fet que va provocar que el jutge autoritzés l'entrada a l'habitatge. Segons indiquen els Mossos d'Esquadra, el llogater havia demanat una moratòria de desnonament que li va ser denegada.

Un cop dins l'habitatge, els agents van trobar 47 quilos de marihuana distribuïts per les 15 habitacions de l'antic restaurant, i que també s'havien repartit pel passadís.

Juntament amb les plantes també es van localitzar diversos ventiladors, focus de llum i transformadors. Segons fonts de la Policia Local, el nombre de plantes localitzades hauria arribat al miler.

El llogater no va tornar a l'habitatge fins l'endemà, quan segons els Mossos d'Esquadra va accedir per tal de recuperar diverses pertinences personals que havia deixat. Allí va ser arrestat i va passar la nit a les dependències policials. L'arrestat és un home de 55 anys i sense antecedents.